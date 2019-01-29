華銀創行百年行慶 董座吳當傑：三大策略帶領金控獲利繼續成長

華南銀行今 (29) 日舉行創行 100 周年行慶，華南銀行董事長吳當傑致詞時表示，華銀將善用既有的龐大客戶群優勢，搭配調整放款結構、控管授信品質，以及新上路的財富管理優化方案等三大策略，帶領銀行與母公司金控獲利繼續成長。

吳當傑強調，華銀在堅實的企業文化淬鍊下，從 1919 年創立迄今已經滿 100 年，近年更以「法治、風險、人才、科技」四大方向為工作核心，落實法規遵循，華銀去年稅後純益 142.82 億元，逾放比 0.15%，逾放覆蓋率 853.48%。

吳當傑表示，華銀最大的優勢就是擁有 700 多萬客戶，今年將善用既有的客戶優勢，搭配新上路的「財富管理優化方案」，透過強化理專素質、針對客戶需求量身打造理財商品，以此提升手續費收入，目標財管手續費要占整體獲利比重至少 2 成。

華南金控副董事長林明成致詞時表示，華銀 100 年前創辦人林熊徵先生所創立，也是最早由台灣人主導之金融機構之一，創立之初，就是以立足台灣，開拓南洋地區市場為目標，因此命名為華南銀行。

華南銀今天舉行創行 100 周年行慶，包括行政院長蘇貞昌、副行政院長陳其邁、立法院長蘇嘉全、財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄、前中央銀行總裁彭淮南、現任央行總裁楊金龍等財金高層皆到場祝賀，現場冠蓋雲集。

蘇貞昌致詞時特別提到，自己當年考上律師時，成立一間律師事務所時，就在華南銀行開戶，是華銀的老客戶；就連當年成立基金會的地點，也將辦公室設立在華銀樓上，與華銀可謂緣分深厚。



