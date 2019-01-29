外溢保單去年熱賣 年增近7成 這三家壽險公司賣最好

金管會今 (29) 是宣布目前「外溢保單」銷售情形，目前全台共有 6 家壽險公司銷售外溢保單，去 (2018) 年總保費收入合計 1.92 億元，年增近 7 成；其中，外溢保單保費收入前三大保險公司分別是國泰人壽、南山人壽與富邦人壽。

保險局從 2016 年 6 月推出「外溢保單」，根據保險局定義，只要是提供鼓勵機制，鼓勵被保險人落實或提升自身健康管理觀念及行為，以利健康促進正向效果的保單，就會歸類為「外溢保單」。

「外溢保單」近年愈來愈受矚目，目前市面上販售的外溢保單可分成 3 類，包括健檢型、健走型、健康管理型。

金管會表示，目前已核准及備查 6 家壽險公司、共 12 張外溢保單，包括：國泰人壽 2 張、富邦人壽 3 張、南山人壽 1 張、台灣人壽 2 張、新光人壽 3 張、中壽 1 張。

外溢保單去年新契約銷售件數為 10645 件，比起前一年的 10381 件、略增 2.54%，總保費收入合計約新臺幣 1.92 億元，較 2017 年的 1.14 億元、增加 68.42%。

從去年銷售狀況來看，健檢型的初續年度保費收入約 1 億 3152 萬元，占比重最高；健走型賣 5954 萬元排第二，而健康管理型去年僅賣出 185 萬元。

如果從公司別來看，外溢保單賣最好的前三家分別為：國泰人壽、南山人壽與富邦人壽，其中，南山人壽超車富邦人壽躍居第二名。

此外，金管會目前已核准及備查 5 家壽險公司、共 8 張實物給付型保單，該類商品去年新契約銷售件數為 151,860 件，較 2017 年的 148,971 件、略增 1.94%，總保費收入合計約新臺幣 0.80 億元，較 2017 年的 0.65 億元、增加 23%。

金管會表示，將持續鼓勵保險業者研發具外溢效果的健康管理保險商品及實物給付型保險商品，以提升國人對於健康管理的重視，並滿足保戶保險的多樣需求。