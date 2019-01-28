能率集團整合資源急攻車零組件市場 應華將換股合併捷邦

能率集團旗下應華精密 (5392-TW) 及捷邦國際 (1566-TW) 今 (28) 日召開董事會，決議將由應華發行新股換股合併捷邦，換股比例為 1 股捷邦換發 0.5291 股應華，完成換股後，捷邦將由應華 100% 持股，並自櫃買中心下櫃、撤銷公開發行。能率集團此舉主要為整合集團資源，大力進軍日系電動車零組件市場。

由應華及捷邦 1 月 25 日的收盤股價分別為 33.25 元與 14.6 元計算，1 股捷邦換發 0.5291 股應華，等於是以 20.5% 的溢價，換發捷邦流通在外股權。但由於應華手中目前仍持有捷邦 22.58% 股權，應華將增資發行 3.46 萬張股票給捷邦股東，預計合併後的應華股本，將增加到 16 億元。捷邦將由應華 100% 持股，將由 OTC 下櫃並撤銷公開發行。

在捷邦併入應華之後，整體應華的日系電動零組件市場開發、營運業務將由現任的捷邦董事長胡湘麒負責。

應華及捷邦將於 3 月 27 日召開股東臨時會，決議此換股合併案，暫訂 6 月 27 日為股權轉換基準日。

能率集團中的應華，原為數位相機金屬機殼製造廠，2015 年開始轉型，跨入智慧型手機金屬機殼領域，並與旗下轉投資公司捷邦及日本第一化成緊密合作，研發電動車相關零組件，而捷邦為粉末治金及齒輪箱生產為主，長久以來供應德國 Bosch 電動工具機零組件生產，捷邦並獲 Bosch 的認證，在 2018 年下半年供應 ABS 煞車模組的零組件。

應華指出，合併捷邦後，公司在製造端的佈局將更加完整，包括金屬加工類的沖壓、CNC、粉末冶金等製程，搭配第一化成既有的精密塑膠射出製程，可為客戶提供給多整合式製造服務。

應華去年營收為 121.73 億元，年減 1.41%，汽車零組件占營收比重約 3 成，預計在合併捷邦之後，在資源的有效整合下，將以日系電動車零組件產品為主要在市場鎖定的目標，預計營收比重將拉高到 5 成。

應華精密去年前 3 季財報，營收 88.59 億元，毛利率 15.37%，稅後純益 1.01 億元，每股純益 0.81 元。