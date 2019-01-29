〈友達法說〉去年Q4本業轉虧 全年每股仍賺1.06元 連6年獲利

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (29) 日公布去年第 4 季與全年財報，受到面板單價下滑，及顯示器等 IT 產品步入淡季影響，去年第 4 季本業轉虧，營業虧損達 14.54 億元，但業外有處分廠房與土地收益挹注，單季仍為獲利狀態，稅後純益 2.81 億元，季減 93.5%，年減 93.3%，每股純益 0.03 元；去年全年稅後純益 101.61 億元，年減 68.6%，每股純益 1.06 元，為連續 6 年獲利。

友達去年第 4 季營收 770.93 億元，季減 4.9%，年減 4.4%，毛利率 5.3%，季減 5.4 個百分點，年減 8.6 個百分點，營益率 - 1.9%，較上季的 3.8% 與去年同期的 7.1% 轉負；歸屬母公司業主稅後純益 2.81 億元，季減 93.5%，年減 93.3%，每股純益 0.03 元。

友達去年全年營收 3706.34 億元，年減 9.8%，毛利率 9.1％，年減 8.8 個百分點，營益率 2.2%，年減 9.3 個百分點；歸屬母公司業主稅後純益 101.61 億元，年減 68.6%，每股純益 1.06 元。

友達表示，去年第 4 季隨著市場新產能開出，供需較寬鬆，面板價格轉趨疲弱，受到面板單價下滑與顯示器等 IT 產品步入淡季影響，加上產能調整至較大尺寸產品，使營收較第 3 季減少近 40 億元，本業也因此轉為虧損，營業虧損達 14.54 億元，稅後虧損為 4.26 億元，但由於業外有處分斯洛伐克土地與廠房的 10 億元收益貢獻，去年第 4 季單季仍為獲利狀態。

友達指出，去年第 4 季平均跌價約 4%，其中，中小尺寸跌價幅度更超過 9%。從去年第 4 季出貨量來看，友達大尺寸出貨量超過 2845 萬片，季減 4.5%；中小尺寸出貨量約 3215 萬片，季減 24.5%。去年全年大尺寸出貨量超過 1 億 1479 萬片，年增 2.7%；去年全年中小尺寸出貨量約 1 億 6660 萬片，年減 1.3%。