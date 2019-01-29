【華冠投顧】國內外利空夾擊，台股痛失萬點，上緯投控(3708)連五紅

台股今日受國內外利空夾擊，美股回跌以及台積電 (2330) 晶圓出包影響，指數下跌開出，最多下跌超過百點來到 9893 點，終場跌幅收斂，下跌 81 點，以 9931 點作收，成交量 881 億元，價跌量縮格局。

美股昨日下跌 208 點，跌幅 0.84%，主因企業財報不佳，輝達大幅調降營收預估，財測至 22 億美元，拖累美股下跌。台股昨日量縮重返萬點，又在台積電晶圓出現瑕疵以及 12 月景氣燈號跌到衰退藍燈 33 個月新低等利空因素下，台股痛失萬點，尾盤在大立光 (3008)、國泰金 (2882)、富邦金 (2881) 等權值股拉升下，跌幅收斂，守住 9900 點。焦點股: 晶圓代工龍頭台積電 (2330) 傳出因供應商供應不合格化學原料，造成晶圓 14 廠出現晶圓瑕疵事件，股價下跌 6.5 元，跌幅 2.84%，收在 222.5 元。捷邦 (1566) 應華將以溢價 20.48％換股併入，進攻車用，股價跳空漲停鎖死，買單達 2.5 萬餘張。風電族群受到躉購費率即將定案，可望上調帶動，上緯投控 (3708) 不理大盤重挫，強勢大漲 6.63%，來到 93.3 元，連漲 5 天! 世紀鋼(9958)，中鋼構(2013)，華城(1519)，亞力(1514)，台船(2208) 等均小漲作收。

明日農曆年封關，預計指數空間有限，仍以個股表現為主，建議投資人檢視收中持股，精選好股，抱股過年，迎新春開紅盤。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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