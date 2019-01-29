【華冠投顧】距離封關倒數1個交易日

#大盤短評：中長空，週線 B 波機率成型，多方防守看 9918，過年前安全期。

#盤勢分析

昨天台積電爆出利空影響供應鏈龐大，但是從新聞看來並非無法解決的問題，但衝擊短線營收還是確立，股價確實反映利空新聞，2330 台積電也量增下跌 2.8%，再度跌破季線，而今天大盤雖然跳空下跌，但是量能並不大也收了下影線，說明了短線上除了 2330 以外的標的發揮了撐盤效果，這一次的修正未必是反彈的結束，畢竟除非 V 轉，這邊要轉空還是需要短線頭部，而且上週五的關鍵宮及量能低點 9918 也未收破，因此短線暫時還不用過度擔心。

#類股方面，今天除了風電相關的 9958 世紀鋼、2013 中鋼構、3708 上緯投控比較有族群性外，大多數有漲勢的都是小型股，但是近期 IC 設計相關開始有部分標的有走出強勁的型態，2379 瑞昱今天創新高、3034 聯詠也收近期新高，指紋辨識 IC 設計的 6462 神盾今天也逆勢上漲，而在車用或人工智慧族群 IC 設計都是不可或缺的要角，或許過年後可以多關注 IC 設計相關題材。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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