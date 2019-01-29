【華冠投顧】國巨，鎖定下方轉折區

周一，美股三大指數重挫，加上台積電出包事件與晶片製造商輝達 (Nvidia) 營收大幅縮減之影響，台股今日於高位區出現回測。晶圓代工龍頭台積電，傳出不合格的化學原料，造成位在南科的 Fab 14B 廠，晶圓出現瑕疵，海思、輝達等客戶受影響。

另外，週一美國司法部，宣布起訴華為首席財務長孟晚舟，罪名包括涉嫌多起詐欺、竊取 T-Mobile 商業機密等 23 項罪名，其後續消息可能將引動未來一周國際股市動向，續鎖定。

台股距封關剩一個交易日；接下來台股休市的七個交易日，國際股市的動向將牽動著 02/11 台股開紅盤日的神經。預期，這段時間國際股市仍有往下帶動之機，依目前情勢觀之。但有一些質優之標的仍然值得您持有，如上周推薦的遠百、台開、燿華等等。

另外，我們推薦給您的標的，無論是短、長線之交易皆適宜，投資者可於低位區藉著回測之機介入，風險低，贏率高！02 加權，後市續觀測下方 9810-9766 初步支撐區之力道如何？此區若遭摜破，則下行力道增。

消息指出，美國總統川普國情咨文演講，改期至 02/05 發表。國情咨文是美國總統的施政綱領演說，每年的年初，現任總統都需在國會報告，闡述未來一年的施政方針。而這次演說是在經歷了歷史最長時間的停擺事件之後，或將引起國際股、匯市的波動，續關注。

接著，市場矚目焦點置於本周四的利率決議，美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 利率決議，日期為 01/31 台北時間凌晨 03：00。市場估美聯儲本月依然維持原先利率水位不變，而市場關注的重心在於美聯儲是否暗示，2019 年將暫停緊縮政策。

03 道瓊，在逼近上方反壓區之後，目前出現回測；後市續觀測下方初步支撐關卡 24110-23940 之區間，此關若遭摜破，則下行力道增強。

近期熱門標的股評析、推演：

2327 國巨：

看長多，依據型態，上方 328.0-339.0 之反壓區若被站上，則上攻續航力增。 2018 年前 3 季 EPS 已達 72.2 元，估 2018 全年獲利可望挑戰 8.5 個股本，以過往股利政策推算，現金殖利率可望超過 10％；目前本益比約 4 倍，股價偏低。



2903 遠百：

看多，依據型態，目前由底部剛竄起，上攻續航力增。

作者: 華冠投顧 葉良超 分析師

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