【永誠投顧】關鍵K團隊 盤後分析

◆盤勢分析

加權指數下跌 81.74 點 (-0.82%) 收 9931 點。

櫃買指數下跌 0.49 點 (-0.38%) 收 129.18 點。

▄今日大盤解析：

今日台股受美國重要成分股 NVIDIA 大幅調降財測, 費城半導體指數下跌 2.09% 影響。盤中一度下跌超過百點終場下跌 81.74 點, 收 9931 點。昨天我們關鍵 K 團隊有特別提醒, 萬點以上不積極追價了, 要採守勢確保獲利, 今天盤勢就順勢下來, NVIDA 有提到虛擬貨幣的大幅衰退, 造成庫存的快速上升, 嚴重擠壓到獲利. 所幸拉回過程成交量萎縮到 880 億元, 較 5 日以及 10 日均量 902 億元來的小, 仍力守 10 日均線之上，多頭架構並無遭到大幅破壞。

▄重要事件：

1. NVIDIA 下修第四季目標由 2.7bn 下修到 2.2bn(下修 16%)。毛利率由 62.5% 下修到 55%。預期每股盈餘從 1.16 美元大跌至約 0.47 美元，此聲明一出造成市場一陣恐慌，股價應聲重挫 13.8%，甚至連累到大盤，連競爭對手 AMD 也有近 8% 的跌幅。值得注意的是，Nvidia 下修財測理由幾乎跟蘋果一模一樣。該聲明中提到，中國經濟形勢惡化，導致遊戲級顯卡需求減弱，高階的圖靈架構顯卡出貨量明顯不如預期。Nvidia 強調，雖然這些產品實現了飛躍性的光線追蹤技術，但客戶不會這麼快買單，而是等待更低價位的產品以及在遊戲應用上更多的表現， Nvidia 自己也承認單價過高是銷售疲軟的主要元兇。資料中心業務營收也不是很樂觀，因應國際環境惡化，許多客戶開始更加謹慎觀望，導致許多原本能達成的交易都無法如期完成。但黃仁勳還是強調，Nvidia 在人工智慧、自駕車和高速計算等領域，仍有龐大的市場機會，競爭地位仍完好無損。但這次聲明並未提到挖礦潮退燒的問題，可能同樣被歸咎於中國市場疲軟。

2. 美國重型機械設備商 Caterpillar 被視環球經濟寒暑表。對貿易形勢敏感的 Caterpillar，被指為環球經濟寒暑表。該公司上季收入按年增長 11% 至 143.4 億美元，略勝預期。不過，受中國銷售放緩及關稅等影響，亞太區上季建築業器材收入 yoy 年跌 4%。

3. 財政政策一波波 中國十大部委齊推刺激內需新政: 今 (29) 日，中國十大部委（發改委、工信部、民政部、財政部、住建部、交通運輸部、農業農村部、商務部、衛生健康委、市場監管總局）共同公布 2019 年刺激消費的相關實施方案。方案內容對於「促進汽車消費、解決城鎮生育及社區老化問題、刺激農村消費升級、帶動新品消費、擴大優質服務、改善消費市場環境」等 6 大方向提出 24 條方案。

▄國內外重要經濟數據：

1. 聯邦公開市場委員會 (FOMC) 即將在 1 月 29-30 日召開貨幣政策會議，分析顯示聯準會 (Fed) 官員正在評估是否要提早終止減表行動，且即將做出決定。消息傳來美元指數應聲下挫，金價則衝破 1,300 美元整數大關。

2. 非洲豬瘟肆虐！陸上月進口美黃豆總量、年減 99%: 去年 12 月川習會後，中美達成停火協議，中國恢復購買美國黃豆。但是中國國內非洲豬瘟肆虐，豆粕庫存水位仍相當充裕，去年 12 月中國購買的美國黃豆數量極少，和去年同期相比大減 99%。中國官方估計，今年黃豆需求將持續疲弱。華爾街日報、路透社報導，黃豆可以製成豆粕，是富含蛋白質的牲畜飼料，中國飼養 4 億頭豬隻，是全球最大的黃豆進口國。去年 7 月北京報復美國關稅，對美國黃豆額外開徵 25% 關稅之後，中方幾乎全面停購美國黃豆，2018 年 11 月中國進口的美國黃豆數量為零。2018 年 12 月川習會後，中國才再次採買。

3. 台灣景氣對策信號 16 分，亮出藍燈: 昨公布台灣 12 月景氣對策信號 16 分 (前 17 分)，燈號由黃藍燈轉呈「景氣低迷」藍燈。領先指標亦滑落至 98.49(前 99.58)，落後 / 領先指標為 1.01，突破 MM 觀察警戒值 1。此外，中國大陸公布工業企業利潤，2018 年累計增長 10.3%，低於前值 11.8%，12 月年增 - 1.9%，低於上期 - 1.8%，維持疲弱。

▄強勢族群與弱勢族群：

強勢族群

ADAS:

3552 同致 +2.08%

5349 先豐 +1.70%

二極體

2302 麗正 +7.64%

5425 台半 +1.98%

風電

3708 上緯投控 +6.63 %

2013 中鋼構 +2.47%

8349 恒耀 +2.35%

弱勢族群

矽晶圓

6182 合晶 (-2.48%)

3532 台勝科 (-2.03%)

6488 環球晶 (-1.91%)

散熱模組

3338 泰碩 (-6.03%)

3324 雙鴻 (-4.86%)

3512 皇龍 (-4.35%)

MENS

6510 精測 (-3.46%)

6223 旺矽 (-2.56%)

2369 菱生 (-1.08%)

▄盤勢架構：

今天大盤明顯受到美股財報不佳影響, 由權值股領頭下殺, 台積電下跌 2.84%、南亞科下跌 3.29%。中型股今天表現相對疲弱, 低迷許久的工具機族群受到美國 Caterpillar 亞洲展望保守影響, 僅一日反彈後再度下殺, 其中亞德客 - 5%/ 上銀 - 2.61%, 另外因為 NVIDA 對繪圖卡庫存展望異常悲觀, 微星下跌 3.88%。小型股今天反而因為資金移轉, 相對表現強勢, 榮剛 / 美時 / 神盾都有 3% 以上漲幅, 整體而言今天中大型股表現較為疲弱!!

已經低迷許久的工具機與鴻海集團也開始輪番反彈了, 加上由底部區 9319 上來約 700 點的漲幅, 這邊不是那麼建議再積極追價

▄總結：

還記得我們昨天的結論嗎? 我們觀察到低迷許久的工具機與鴻海集團也開始輪番反彈了, 加上由底部區 9319 上來約 700 點的漲幅, 指數反彈到萬點以上不是那麼建議再積極追價了! 我們的策略很清楚, 採守勢不採攻勢確保戰果!! 今天大盤就順勢下來了。後續即將公布的特斯拉以及布局亞洲的一些重量級公司可能財報都會出現雜音, 今天 VIX 指數上升 8.32% 達 18.87, 套利資金的觀察點日圓由最高 109.74 開始升值, 都代表市場資金對基本面有些疑慮, 現在即將要封關，我們的建議是密切觀察量價結構, 之前看好的次族群若這波有比較明顯的回檔, 個股可以在月線與季線之前酌量建立基本部位, 待長假後資金回籠與國際情勢與財報方向更為清楚, 再拉高持股比重!

另外可以注意一下黃金的走勢, 除受美國可能減緩升息, 美元指數趨緩推升黃金外, 在總體經濟動向轉弱時, 黃金避險需求也是會推升黃金走勢 (景氣反向指標), 目前黃金已經由低點 1200 元 / 盎司正式突破 1300 美元, 也建議投資朋友好好觀察歐! 全球資金不外乎在債市 / 股市 / 匯市 / 原物料四大區塊移動, 都有互相連結的關係!!(歡迎您多多參閱我們的分析與報告, 加入專業的關鍵 K 團隊!!)

作者: 永誠國際投顧 藍登耀分析師

※永誠國際證券投資顧問股份有限公司 (103) 金管投顧新字第 024 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估，並自負盈虧。