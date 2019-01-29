【華冠投顧】雖然大盤大跌，但學員上詮再創新高

大盤分析》》

台積電出現利空，股價順勢拉回整理，加上季線下彎，後續將退守到月線支撐。台股明天封關，散戶已無心戀棧，融資餘額持續減少，等待年後再做打算。雖然今天台股下跌幅度不小，不過外資賣超金額僅 17 億，這表示主要的影響還是來自於台積電。目前台股的騰落指標（AHL）仍呈現多方，不過 KD 指標在高檔，慎防震盪拉回的可能。

類股動向》》

除了 5G 類股續強之外，蘋果樞軸 MIM 的族群，也出現做價買盤，加上 645GISKY 續強守住，代表對於蘋果財報的結果，市場仍是相當期待。只是籌碼混亂的個股，沒有特別的表現，反倒是跌深整理許久的股票，開始出現買盤升溫的現象，後續不妨多加留意。

強勢個股》》

3708 上緯投控：

股價強勢站上年線，加上籌碼集中，後續仍有空間

6141 柏承：

經理之後出現反彈，不過因半年線下彎，須留意漲多修正。

6289 華上：

股價經整理後轉強，但未出現過高量，後續有量就有價。

3664 安瑞 KY：

雖今強勢站回年線，但年線下彎，後續仍有整理的可能

1569 濱川：

股價帶量攻高漲停，唯布林尚未擴大，須留意量能是否跟上

鍾騏遠分析師

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