康舒太陽能發電開花結果 電源產品朝向「三高一低」目標邁進

康舒 (6282) 去年消費性及工業性電源兩大產品，雖因經濟增溫，原物料採購成本急速上漲致獲利減少，但營收成長超越目標，合併營收達 187.33 億元，年增 5.23%。展望 2019 年，康舒表示，消費性電源業績受惠新客戶與新產品量產加持，仍將挹注今年營收，並著力提升主流產品層次，如 IOT、智慧家庭、電競、監控電源等，維持成長動能。工業電源因雲端資料中心、AI 與大數據應用帶動將持續成長。燃料電池電源領域是康舒今年營運成長的亮點，近幾年跟隨國外重要客戶在全球拓展業務，受益於印度、日本、韓國推動基礎建設商機，燃料電池電源業績佔康舒營收比重將持續增加。康舒將持續以「三高」(高效率、高瓦特數、高密度)及「一低」(低成本)為電源系列產品開發目標。



此外，康舒全力發展綠色新能源事業，期許從電源供應製造業，升級為電源供應服務業，打造創新的智慧綠色能源聚合服務模式：產電、轉電、用電、儲電、聚合服務。



而康舒與國內外專業廠商結盟開發智慧電網的效益逐漸浮現，除 2018 年獲得台電電子式電表標案及通訊系統標案訂單，近期也陸續與東南亞電力公司接洽布局，針對各地系統試點與先導規劃展開系統設計。電動車電源已完成車載電力轉換產品開發，和國際主要電動車公司展開合作，也是國內電動機車領導企業重要的合作夥伴。



太陽能事業發展迅速，2018 年起陸續投入建置合計約 100MW 太陽能電廠，包含台灣最大滯洪池太陽光電建置標案，為康舒能源聚合服務奠定基石。另於新加坡成立實驗室，發展高瓦數太陽能雙向逆變器及智能監控平台。2019 年將是康舒太陽能加速拓展的一年，可望逐步開花結果，為康舒注入新的營收來源。



為因應詭譎多變的中美貿易戰，以及快速應變市場與客戶需求變化與產業環境改變，康舒將分散全球製造基地風險，並加速產線智慧自動化，擴大台灣及東南亞產能。同時落實「再創卓越」計畫，透過組織調整及整合集團資源，提升產銷研發團隊戰力，鞏固電源事業全球地位。康舒也期許智慧綠能新事業在 2019 年開花結果，朝向電源供應整合製造與服務業邁進。