〈超眾股臨會〉5G散熱商機看俏 今年將擴資本支出 熱板產能將倍增

超眾總經理郭大祺今 (29) 日表示，目前在手訂單滿載，最近都在趕工出貨，首季營運不看淡，全年在手機、網通、伺服器應用需求暢旺下，將擴大資本支出增添熱板、熱管產能，法人估超眾今年首季營收將挑戰 2016 年同期新高，全年則可望年增 5-10%。

郭大祺表示，1 月來看，暫時沒有感受到景氣不好的影響，傳統筆電、伺服器、通訊、手機模組等客戶需求仍超越預期，最近中國、台灣產線滿載趕工出貨。

全年來看，郭大祺認為，5G 大方向趨勢很好，可望帶動伺服器、手機應用需求成長，公司預估，今年 4 大產品線成長動能手機最強，網通、伺服器其次，最弱的則是電腦 (PC) 應用。

超眾預估，今年手機應用營收比重將來到 6-8% 左右，成長幅度約 2 成，網通伺服器則可能與今年營收成長水準差不多。

至於電腦桌機雖然衰退，但透過筆電以價取量，整體還是維持成長，不過由於筆電進入高原期，公司近年也積極調整營收比重，估今年佔整體營收比重將由 47% 降至 45% 左右。

因應需求成長，超眾也啟動兩岸擴產計畫，資本支出將高於過去 3 年水準，目前重慶廠散熱模組月產 300 萬套，熱管將由去年 100 萬支，今年提升至 200 萬支，台灣廠今年熱板產能也將由 50 萬片提升至 100 萬片，另有客製化熱管產線 50 萬支。

另外，主要生產基地昆山廠目前月產 300-500 萬套散熱模組，熱管產能約 800 萬支，未來也將依需求安排擴產計畫。

至於外界關切的熱板與熱管的價格差異，超眾僅表示，熱管通常 1 支價格幾毛到 1 塊美金，但是熱板 1 片都是 1 塊美金起跳，2 者不是同一個層次。

法人預估，超眾今年首季可望優於去年同期，並挑戰 2016 年的同期新高，至於全年來看，則可望維持年增 5-10% 的水準。