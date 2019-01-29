標普信評打進中國信評市場 盼能改善債市信評亂象

中國人行昨 (28) 日公布，對美國信評機構標普全球公司在北京設立的全資子公司標普信用評級 (中國) 有限公司予以備案。同日，中國銀行間市場交易商協會也發布公告接受標普信用評級 (中國) 有限公司進入銀行間債券市場展開債券評等業務的註冊，這意味著標準普爾已獲准正式進入中國展開信用評等業務。

中國人行表示將持續推動信用評等產業對外開放，支持更多具有國際影響力且符合條件的外資信用評等機構進入中國市場。據了解穆迪、惠譽全球信用評等機構也已經開始籌劃在中國獨資經營事宜。

中國信用評等產業由中國人行主導，在 1988 年成立遠東資信，隨後便陸續成立上海新世紀（1992 年）、中誠信（1992 年）和大公國際（1994 年）。

根據 Wind 數據顯示，2018 年大公國際參與評等的債券數量約 2400 檔，比重為 16%，略低於上海新世紀的 16.8%。中國信評產業領頭羊是中誠信，比重為 30.2%，排名第二則是聯合資信的 23.8%。

圖: 百度

中國前四大信評機構市占逾八成，壟斷中國信評市場。不過這些中國信評機構在品質上卻遠不如國際信評機構，評等亂象導致的中國債市流動性不足、債券違約等問題愈演愈烈，且去年中國信用評等產業最大的醜聞無疑是，大公國際涉嫌高價銷售公司信用評等。

隨著中國金融市場國際化的速度不斷加速，國際信評機構的引進，有利於滿足國際投資人配置多元化人民幣資產的訴求，也有利於改善中國評等產業的品質。

近期可以看到中國改革開放程度不斷擴大，在很多領域已經出現具有突破意義的事件，如今年 1 月 7 日，特斯拉上海超級工廠 (一期) 正式奠基，這也是特斯拉在中國全資建立的超級工廠。28 日，英國電信宣布其成為第一家取得中國工信部頒發的全國性執照的國際電信公司。

業界分析，隨著國際各產業巨頭能以全資的形式推入中國市場，無疑將擴大中國相關企業的競爭力道，至於消費端則是能享受「提速降費」，且高品質的服務。