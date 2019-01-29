財政政策一波波 中國十大部委齊推刺激內需新政

今 (29) 日，中國十大部委（發改委、工信部、民政部、財政部、住建部、交通運輸部、農業農村部、商務部、衛生健康委、市場監管總局）共同公布 2019 年刺激消費的相關實施方案。

圖: 東方財富網, 上證日線

方案內容對於「促進汽車消費、解決城鎮生育及社區老化問題、刺激農村消費升級、帶動新品消費、擴大優質服務、改善消費市場環境」等 6 大方向提出 24 條方案，重點如下：

(一)、在促進汽車消費：將循序漸進推動汽車汰舊換新，也將對農村汽車消費給予補貼，並持續改善新能源汽車補貼結構，同時給予中古車市稅制方面優惠。

(二)、解決城鎮生育及社區老化問題方面：加速推動老舊社區改造、補貼，及加強城市養老設施建設；並發展住房租賃市場，以滿足農業人口移居城市的住宅需求，且改善托育等配套政策，鼓勵合法生育等。

(三)、刺激農村消費升級方面：結合郵政體系，刺激農村網購和旅遊消費；引進電商下鄉，並針對具備地方特色產品進行補貼。

(四)、帶動新品消費方面：支持綠色、智慧家電銷售，促進家電產品汰舊換新更，針對冰箱、洗衣機、空調、電視機等等家電產品給予適當補貼，並要求政府及國營單位優先採購貧困地區產品，與貧困地區建立長期穩定的合作關係。

(五)、擴大優質服務方面：加速推出 5G 商用執照，擴大 4K 電視頻道開播力道，針對 VR/AR 給予補貼，並增加退稅商店，刺激離境退稅商品銷售。

(六)、改善消費市場環境方面：持續改善消費基礎設施，加速道路、停車場、能源、電信、物流、新能源汽車充電設施等建設不足之處；落實修改後的個人所得稅法及其實施條例；將加強產品安全認證機制，保障消費者權益，並提供有效的申訴管道。

今年才開始不到一個月，中國政府不光在貨幣政策頻頻出現大動作，財政政策方面也緊鑼密鼓地推出新政，從基建投資增加，減稅降費，到現在大動作的刺激消費，可以看出中國政府今年想要穩定經濟的決心，以減輕中美貿易戰所帶來的經濟衝擊。