國際廢鋼買氣轉旺 豐興調漲廢鋼、鋼筋每公噸300元 為4個月來首升

國際廢鋼價格止跌反彈帶動，中部鋼鐵大廠豐興 (2015) 今(28)日宣布，國内廢鋼、鋼筋每公噸上漲 300 元，此為睽違 4 個月來首度調漲鋼筋和廢鋼收購價。國際原料行情方面，美國大船廢鋼上週無報價；日本 2H 廢鋼上漲 9 美元，每公噸 294 美元；美國貨櫃廢鋼報價小漲 5 美元，每公噸漲至 270 美元；澳洲鐵礦砂每公噸小跌 0.55 美元，由 75.95 美元跌至 75.4 美元。



豐興鋼鐵今日宣布，廢鋼收購價格每公噸調漲 300 元，鋼筋也調漲 300 元，為去年 9 月 25 日調漲後，再次調漲鋼筋和廢鋼收購價，型鋼基價則維持平盤。豐興指出，近兩週價格似觸底，市場買氣不錯，加上土耳其、韓國買家持續大買國際廢鋼，帶動國內收購價格提升，下游的經銷商和營造商也反手追買鋼筋。