豐興今日各項鋼品全開平盤 年前趕工鋼筋成交暢旺

中部鋼筋廠豐興 (2015) 參考國際廢鋼價格上週變化不大，今 (21) 日宣布國内鋼筋、廢鋼及型鋼產品維持平盤。不過，近期行情偏低，加上年前完工趕工需求，豐興表示，目前鋼筋訂單不錯，成交暢旺。從國際原料行情來看，美國大船廢鋼上週無報價，日本 2H 廢鋼上週下跌為 285 美元 / 噸，美國貨櫃廢鋼上週報價小漲至 265-270 美元 / 噸，澳洲鐵礦砂由 74.7 美元 / 噸上漲至 75.95 美元 / 噸。



考量國際行情變化不大，豐興今日宣布，國内鋼筋、廢鋼及型鋼產品維持平盤。對於近期鋼筋市場交易情況，豐興透露，在價格看似近期低點，行情偏低值得進場買貨，及年前鋼筋大部分有完工趕工需求，近期客戶下單頗踴躍，鋼筋成交暢旺，整體出貨還不錯。