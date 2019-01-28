日亞化YAG專利再勝訴 北京法院判億光賠償人民幣100萬

日商日亞化近來與 LED 封裝廠億光 (2393-TW) 持續隔空交戰，日亞化今 (28) 日表示，北京知識產權法院已於 1 月 10 日作成三則判決，認定億光中國子公司及其經銷商，侵害日亞化中國第 97196762.8 號專利 (「YAG 專利」)，必須支付日亞化人民幣 100 萬元損害賠償、25 萬元合理訴訟費用。

日亞化表示，該判決為日亞化在 2016 年 3 月所提出的訴訟，其中 2 則判決，北京知識產權法院皆判定億光中國應給付日亞人民幣 100 萬元的損害賠償，及人民幣 25 萬元的合理訴訟費用，上述損害賠償為中國專利法所定法定賠償額的最高金額。

至於另 1 則判決，日亞化指出，僅以經銷商為被告的判決中，法院也判定經銷商需給付日亞化人民幣 50 萬元的損害賠償，及人民幣 20 萬元的合理訴訟費用，也就是說，億光中國及其經銷商應賠償日亞化總金額約人民幣 320 萬元。

雙方之前便曾針對 YAG 專利在德國交戰，億光在日亞化於德國針對 YAG 專利所提出的首件專利無效訴訟中，遭判決敗訴，在德國聯邦最高法院於 2016 年 8 月 16 日作成的最終判決全部駁回，德國聯邦專利法院於去年 7 月 19 日的新判決中，再度確認日亞化的德國 YAG 專利全部有效。

當時億光回應表示，該判決並非最終結果，仍可上訴，且該專利早於 2017 年 7 月 29 日期滿失效，對億光現有產品無影響，且該專利家族已於台灣及美國的法院被判無效，並堅信該德國專利也終將無效。但如今億光再因 YAG 專利，遭北京知識產權法院判定侵權，也為雙方的專利戰再添新戰場。