中租獲利靚年終上看15個月 今年對外招募600名新血 鎖定三大類人才

中租控股去 (2018) 年稅後純益 133.72 億元，年增幅 38%，中租控股董事長陳鳳龍今 (28) 日宣布今 (2019) 年平均薪資調幅約 3%，績效好的員工可達 5%；年終獎金約 7 到 10 個月，績效好的員工年終可達 12 到 15 個月，中租也規劃，將對外招募 600 名心血，今年人才募齊集中三大類人才。

中租控股去年自結合併營收為新台幣 504.7 億元，年增 22%；稅後純益為新台幣 133.7 億元，年增幅 38%，全年每股稅後純益 (EPS)10.37 元。

中租今年因應海外業務拓展設點所需，中租今年也規畫對外招募 600 名新血，今年的人才募集聚焦三大特色，包括持續招募亞太儲備幹部、推動國際人才，以及因應數位轉型鎖定具備數位與金融科技能力兼具的跨領域人才。

在亞太儲備幹部（management associate）方面，需求名額約 15 到 20 名，在台培訓時間約 2 年半左右，保障年薪 90 萬元，完成受訓後派駐海外，年薪更可上看 200 萬元；數位與金融科技跨領域人才，除了提供跨國資訊開發工作機會，符合條件者保障年薪 80 萬元起，而這類型人才更被內部定位為中租 IT 超力士 (Chaileaser)。

另外，在國際人才 (International Talent Program) 部分，招募外語能力佳、移動性高的各類型專業幕僚人員，更歡迎業界具備相關經驗者加入。

陳鳳龍表示，中租控股將持續擴充市場深度與廣度，今年將持續鎖定台灣、中國大陸與東協市場增設據點，其中，中國市場鎖定保定、嘉興，以及南寧新設分公司，並在既有的瀋陽與寧波增加服務網點。

東協部分，中租規劃在越南峴港 (Da Nang)、菲律賓邦板牙（Pampanga）、拉古納（Laguna）與馬來西亞關丹（Kuantan）等增加辦事處，累計海內外服務據點超過 100 處，並將繼續在東協市場尋覓適合的國家，在適當時機和市場條件進入。