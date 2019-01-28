北京法院判億光子公司、經銷商YAG侵權 賠償日亞320萬元人民幣

日亞針對中國第 97196762.8 號專利 (即「YAG 專利」) 與億光 (2393) 自 2016 年 3 月纏訟迄今，今年 1 月上旬北京知識產權法院作成判決，認定億光中國侵權，並判賠 320 萬元人民幣(折合 1440 萬台幣)。日亞指出，此次北京知識產權法院判決有三宗，均為白光 LED 產品，當中兩宗判決，法院要求中國應給付日亞 100 萬元損害賠償人民幣、25 萬元人民幣的合理訴訟費用，上述損害賠償為中國專利法所定法定賠償額之最高額；至於另一則僅以經銷商為被告之判決中，法院判命經銷商需給付日亞 50 萬元人民幣損害賠償、20 萬元人民幣合理訴訟費用。



此外，日亞亦於去年底，在 YAG 專利有效性戰役中獲得北京知識產權法院之勝訴判決，再次確認 YAG 專利於中國之有效性。