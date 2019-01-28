橘子獲SE RPG手遊《魔力寶貝M》台港澳代理 擬4月推出

橘子 (6180) 攜手日本遊戲大廠史克威爾艾尼克斯 (Square Enix) 昨日舉辦「魔力寶貝 M 簽約記者會」，正式宣布取得 SE 官方出品經典大作 IP《魔力寶貝》手遊台港澳代理權，並將繁體中文版命名為《魔力寶貝 M》，預計在今年 4 月推出。經典 IP《魔力寶貝》是台灣六、七年級生共同的青春回憶，更是日系回合制 MMORPG 遊戲的先驅，《魔力寶貝 M》原汁原味重現了原作龐大的世界觀、2D Q 版可愛畫風，經典 BGM 音樂，完美移植核心玩法，與多元職業分工設計；同時針對手機世代進行操作上的優化，也獲得高度評價，從 2018 年 6 月在中國大陸上市至今，已累積破 1200 萬下載，日活躍用戶 50 萬的佳績。



遊戲橘子台灣區營運長簡志浩表示，《魔力寶貝 M》將《魔力寶貝》核心的玩法與感動完美移植到了手遊，團隊將發揮在台深厚的營銷經驗，與 SE 聯手帶給玩家最優質的遊戲體驗，期待《魔力寶貝 M》創下營運佳績。



遊戲橘子代理跨世代經典 IP 手遊《天堂 M》從 2017 年推出至今，持續在雙平台暢銷排行榜中名列前茅；而日本遊戲大廠史克威爾艾尼克斯 (SE) 製作的《Final Fantasy》與《勇者鬥惡龍（DQ）》系列也在全球屢創銷售佳績，旗下經典 IP《魔力寶貝》更可稱為全台玩家的網遊初戀，從 2001 年推出後，成為六、七年級玩家心中的經典遊戲，承載玩家們無數熬夜練等的熱血時光以及與寵物間的羈絆，簡志浩指出，如果說《天堂》是台灣玩家心中寫實風格的 MMORPG 指標產品，那麼《魔力寶貝》絕對是日系 Q 版回合制 RPG 的經典代表作。



橘子今年參加台北電玩展，使用 140 個攤位，主打《天堂 M》以及支付工具《beanfun! 》，擴大行銷規模。橘子指出，除《天堂 M》外，今年上半年也將推出《櫻桃小丸子手遊版》、《便利商店口袋版》、《魔力寶貝 M》等遊戲，期盼全年業績再創高峰。



據了解，《天堂 M》目前玩家人數突破 500 萬人，同時在線人數約 20 萬人。