傳機師醞釀罷工 華航稱工會部分訴求過苛 盤中股價走跌

外傳華航 (2610) 機師醞釀罷工，華航表示，工會部分訴求過苛，應顧及公司經營成本並顧及公司其他員工權益，秉持互信務實協商，循正常管道持續溝通，共謀勞資最大利益。華航今 (28) 日盤中股價下跌。華航指出，去年 8 月 23 日，華航本著最大誠意與善意，在桃園市政府的見證下，與機師工會就勞資議題達成初步協議，雙方同意一年內完成協商，已於 5 個月內舉行 5 次正式協商、1 次談話會，及數次非正式討論，未料不到半年機師工會又片面發動意向調查，對協商給予負面評價且不符事實，華航表示遺憾並特予澄清。



華航強調，飛安獎金已有共識待雙方協議公布，未來每年公司將增加約一億兩千萬人事支出；至於疲勞航班議題，公司已要求工會提供特定航班由雙方進行討論改善，同時允諾每三個月針對航班派遣進行檢視。



至於工會所提辛勞加薪部分，華航強調目前公司之派遣不僅已優於民航局之規定，另外各項措施，如國定假日出勤已給予加倍工資、非待命時段臨時抓飛則給獎金及加上提高外站每小時津貼，已比競爭對手成本增加逾兩億元。故華航勞動條件實已優於同業，工會仍額外要求紅眼航班每降落一次多給三到四千元，基於航空市場競爭力及經營成本考量，實在無法逐一滿足工會需求。



華航強調，工會部分訴求過苛，應顧及公司經營成本並顧及公司其他員工權益，秉持互信務實協商，循正常管道持續溝通，共謀勞資最大利益。