搶攻海島度假商機 華航2/18起增班帛琉 台客去年赴帛琉人次年增16%

財訊快報 2019年1月23號14點52分

中華航空 (2610) 獨家飛航台北 - 帛琉航線，自 2 月 18 日起新增周一航班，以波音 B737-800 客機飛航每周一、三、六，共 3 班，提供旅客更彈性的行程安排。帛琉被譽為「彩虹故鄉」，是著名的海島度假與潛水勝地，從台灣出發僅 4 小時即可抵達。華航從 2008 年開始以包機飛航台北 - 帛琉航線，2009 年正式調整為定期航班營運，近 1 年來平均載客率逾 8 成。據帛琉移民局 (Palau Immigration Bureau) 統計資料，2018 年台灣旅客赴帛琉人次較前一年成長約 16%，成長幅度僅次韓國。台灣與帛琉在各領域持續推動合作計畫，2018 年 12 月起雙方相互給予入境免簽待遇，持續帶動觀光、文化及商務交流。



帛琉位於西太平洋地區，共有 340 座島嶼，擁有豐富的海洋資源及全世界絕無僅有的牛奶湖、藍洞、大斷層等天然景觀，知名的觀光景點水母湖被聯合國教科文組織列為世界遺產。近年來致力於海洋環境保護，是全球首創在旅客護照蓋上環境保育誓言的國家，水母湖也在去年復育成功重新開放參觀。



華航持續佈建亞洲航網，創造旅運需求，目前共飛航 78 個航點，包括東南亞 (含香港) 共 16 個航點、每週往返 297 班，東北亞為 18 個航點、每週往返 231 班，中國大陸地區共 29 個航點、每週往返 118 班，總計每週往返 718 班，提供旅客多元、密集的搭機選擇。華航指出，為慶祝增班華航祭出優惠促銷，經濟艙來回機票未稅價 7,000 元起。