機師工會醞釀重啟罷工 華航重申勞動條件已優於同業 成本增逾2億元

對於機師工會醞釀重啟罷工，華航 (2610-TW) 今 (27) 日指出，目前公司的派遣不僅已優於民航局規定，另外各項措施如國定假日出勤已給予加倍工資、非待命時段臨時抓飛則給獎金，加上提高外站每小時津貼，已比競爭對手成本增加逾 2 億元。

機師工會對華航分會會員發出「勞資爭議與協商意向調查表」，認為近期與華航協商完全沒有進展，因此工會正在調查會員意向，預計 2 月 1 日召開臨時會員代表大會，決議是否重啟包括罷工的計畫。

華航認為，勞動條件實已優於同業，工會仍額外要求紅眼航班每降落一次多給 3000-4000 元，基於航空市場競爭力和經營成本考量，實在無法逐一滿足工會需求。

華航強調，飛安獎金已有共識待雙方協議公布，未來每年公司將增加約 1.2 億元人事支出，至於疲勞航班議題，公司已要求工會提供特定航班由雙方進行討論改善，同時允諾每 3 個月針對航班派遣進行檢視。

華航也說明，去年 8 月 23 日本著最大誠意與善意，在桃園市政府的見證下，與機師工會就勞資議題達成初步協議，雙方同意一年內完成協商，已於 5 個月內舉行 5 次正式協商、1 次談話會，以及數次非正式討論，未料不到半年機師工會又片面發動意向調查，對協商給予負面評價且不符事實，表示遺憾並特予澄清。

華航認為工會部份訴求過苛，應顧及公司經營成本和其他員工權益，秉持互信務實協商，循正常管道持續溝通，共謀勞資最大利益。