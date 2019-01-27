《神魔之塔》邁入六周年熱度不墜 二大關鍵增進玩家黏著度

由香港手遊開發商 Madhead 打造的手遊鉅作《神魔之塔》，今 (27) 日剛好邁入營運六周年，目前全球下載量超過 2300 萬，每月活躍用戶逾 100 萬人，手遊熱度持續多年仍不墜，持續與不同知名 IP 合作、與玩家見面傾聽意見等，都是堆疊出玩家黏著度的重要關鍵。今年除規畫發展自有 IP，拍攝微電影與發行小說外，下半年還將推出多人對戰手遊新作。

香港手遊開發商兼營運商 Madhead 旗下手遊《神魔之塔》從 2013 年 1 月 27 日上架後，至今已營運長達 6 年時間，遊戲全球總下載量已超過 2300 萬，在前三大市場中，每月活躍用戶仍維持超過 100 萬人。

Madhead 執行長曾建中表示，目前《神魔之塔》共推出中文與英文版，在全球許多地區都有上架，除中國玩家對遊戲的喜好與其他地區不同、日本受限語言問題影響，未能在這 2 個地區上架外，台灣、香港與馬來西亞為市場最大的前三名，其中，光是台灣的下載量就超過 1000 萬。

在今年台北國際電玩展上，《神魔之塔》的展覽攤位由去年的 40 個、擴大至 100 個，除舞台可容納更多人外，舞台上的活動更是每小時不間斷。相較於一般手遊平均壽命僅約半年，其手遊生命已進入第 6 年，熱度之所以能持續多年不墜，原因之一便在於持續與不同知名動漫與 IP 合作，每年進行 8 次大改版，並舉辦見面會傾聽玩家意見。

曾建中透露，《神魔之塔》去年在全球投入的行銷預算約新台幣 1 億元，而除砸大錢行銷外，與玩家面對面溝通也是其維持遊戲熱度的重要關鍵之一，去年共在台灣舉辦 25 場，每場規模 80 至 1000 人不等的見面會，今年電玩展 4 天的時間內，也舉辦 10 場、每場 8 人的見面會，傾聽並蒐集玩家意見。

曾建中表示，《神魔之塔》所合作的 IP 來自日本、香港、台灣或馬來西亞，又以日本 IP 最受各市場喜愛，去年《神魔之塔》共與 4 個日本 IP 合作，包括「幽遊白書」、「為美好世界獻上祝福」等，今年也將在與 4 個 IP 合作，以日本為大宗，且過去曾與包括「仙劍」、「軒轅劍」、「大富翁」、「霹靂布袋戲」等 IP 合作，但台灣 IP 相對日本較少。

除與各 IP 合作外，針對自有《神魔之塔》IP，曾建中透露，先前就已在臉書上建立二次創作樂園，讓玩家們可自由創作並分享有關《神魔之塔》的短篇漫畫，而今年也可望推出自有 IP 漫畫，並規畫拍攝微電影，進行泛娛樂佈局。

Madhead 在大作《神魔之塔》上市至今，僅推出 4 款新手遊，曾建中表示，今年下半年還會再發布一款多人對戰新手遊，並在全球同步上線。