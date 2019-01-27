力鵬Q1訂單達標 庫存回沖挹注 估將優於上季及去年同期

力鵬 (1447-TW) 因去年 12 月尼龍粒價格走跌，下游拉貨動能趨緩，12 月提列約 5 億元的庫存損失，不過隨 1 月價格觸底，客戶拉貨動能顯著回溫，今年首季可望回沖，加上有日系客戶轉單，目前訂單已經接到 3 月去，過年也將加班增產，第 1 季營運不看淡。

去年 11 月起，尼龍粒原料己內醯胺 (CPL) 價格走弱，導致尼龍粒價格修正，下游客戶拉貨意願趨緩，導致庫存增加，12 月提列約 5 億元的跌價損失，干擾去年獲利表現。

不過今年首季 CPL 價格止穩，客戶拉貨力道迅速回溫，去年底提列的庫存損失首季可望全數回沖，且訂單回溫力道強勁，目前 1 月就已經接完整季的訂單。

此外，日本一紡織廠因尼龍聚合設備故障停車，轉向力鵬下單，預估首季每月多 1000 噸的訂單，加上尼龍絲、織品訂單穩健，公司表示，今年過年將加班增產，伴隨庫存回沖，單季營運可望優於去年同期。

目前力鵬尼龍粒月產能約 1.8-2 萬噸，其中自用每月約 3000 噸，外銷約 1.5-1.7 萬噸，其中 1 月的訂單就 1.8 萬噸。

力鵬去年營收 175.99 億元，年增 6.1%，雖然受到年底庫存跌價侵蝕獲利影響，但去年還是會較前年由虧轉盈，法人預稅後純益約在 1.4-1.8 億元之間，每股稅後純益 0.15-0.2 元之間。