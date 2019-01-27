〈台股風向球〉外資爆量做多一年多來首見 有利紅包行情續航 但小心回馬槍

本周僅 3 個交易日台股就要封關，能否抱股過年成為投資人近來最關注的話題之一，先來看上周五外資單日買超多達 158.3 億元，創 2017 年 6 月 27 日來單日最大量，且期貨淨多單也加碼 9416 口至 61112 口，是 2017 年 9 月 19 日以來新高，跟著外資作多應該沒有太大疑慮，不過，封關前減碼避險是人之常情，因此，近來可看到不少強勢股，盤中漲多馬上來個回馬槍壓回。

不僅是外資，其實在上周五投信和自營商買超也來到近幾日高點，使一般交投相對清淡的周五甚至是封關前夕，相當罕見爆出買股大量，被解讀成法人多積極看好封關期間的國際股走勢，投資人跟著抱股過年的憂慮可因此減緩。

觀察過去一周外資買超前 10 大標的，分別有群益 15 年 IG 科技債達 8 萬張，中信金超過 5 萬張，聯電、元大金、緯創、中鋼和友達均超過 3 萬張，群益 10 年 IG 金融債、群創和華邦電也有 2.7 萬張之上。

其中，緯創和華邦電的買盤是都是周五強勁湧入，顯然外資短線看好半導體股的後市表現。

投信過去一周全力著墨電子股，買超前 10 大依序為京元電子達 6500 張，緯創近 5000 張，台光電、新唐和英業達在 3000 張上下，台表科、易華電、義隆、廣達和聯詠均逾 2000 張。

從技術面看，台股大 W 底型態成形，指數穩居季線上多日，同時看到周線、月線、季線全數走揚，惟月 KD 仍呈現死亡交叉，法人解讀是短線多方量能氣盛、中期多方環境主導控盤但長期仍由空方趨勢主導的狀態，本周指數上方壓力是 12 月 5 日的向下跳空缺口 9971-10061 點區間。

法人說明，由於 12 月 3 日衝上波段高點 10148 點見帶量 1700 億元的長紅 K 棒，若後續量能突破 1500 億元，則有機會成為換手成功量且持續向上挑戰年線，在此之前，指數處在 9800-10100 點的箱型區間整理機率高。

整體而言，外資上周五布局積極態度，在過去一年來都未曾看到，有意選擇抱股過年甚至還想急著建部位的投資人，不需要過於擔憂，然而，1 月中旬以來已明顯見到回馬槍現象，追強勢股恐怕就不是抱股首選，本周一外資和投信還願意繼續買的低基期股，可作為留意方向。