〈觀察〉勞保年金改革迫在眉睫 勞工兩招務實面對避免淪為下流老人

勞動部日前證實勞保基金正加速惡化中，甚至可能提前至 2026 年破產，雖然政府即將撥補 200 億元救援，但面對人口結構高齡化的趨勢，勞保年金改革已是迫在眉睫的任務，隨著未來「多繳、少領」的趨勢成形，不想退休後變下流老人，透過勞退自提、積極理財兩大管道自救才實在。

勞保基金從前 (2017) 年開始，因為保費收入小於應給付支出，收支短絀高達 275 億元，勞動部日前公布，截至去 (2018) 年 11 月，勞保基金仍有 240 億元的短絀，連續 2 年入不敷出，最讓百萬名勞工心驚的是，勞保基金可能在 2026 年破產，屆時百萬勞工可能面臨繳多年保費，卻領不到半毛錢的窘境。

儘管政府為穩定民心將撥補 200 億元資金挹注，但從財務數據面來看，在人口結構影響下，勞保給付支出每 2 年以千億元速度持續增加，反觀收入每 2 年卻只增加 150 億元，保費收入明顯趕不上給付支出，如今又面臨提前破產，恐讓更多中高齡勞工為「落袋為安」選擇提前退休，讓勞保基金財務狀況急遽惡化。

事實上，政府為了搶救勞保基金的財務黑洞，已擬定勞保年金改革方案，規劃將勞保費率提高至 12%、平均投保薪資採計年期延長為 15 年，希望從「多繳、少領」雙管齊下，拯救岌岌可危的勞保基金。

但多繳少領勢必引來民意反彈，尤其執政黨九合一選舉慘敗，加上明年總統大選在即，面對攸關數百萬勞工權益的勞保年金改革，執政黨是否能如實啟動改革仍是未知數，但可確定的是，在人口負成長情況下，未來勞保年金多繳、少領已是不爭事實，民眾還是透過勞退自提、積極理財，為自己攢退休老本比較實在。

以勞退自提來說，自 2005 年起，雇主必須按月提撥 6% 的薪資到勞工個人退休專戶，此外，勞工也可依個人意願按比例自行提撥，最高可提撥 6% 薪資，除了可提前儲蓄退休金，提撥金額還有免稅優惠，提前替自己規劃退休所需資金。