AI理財APP正夯 現實狀況大多「缺乏市場應變能力」？

隨著人工智慧 (AI) 技術突破，金融與科技的高度結合推動智慧投資持續發燒，智慧投資產品服務 APP 應運而生，讓用戶能訂製專屬基金組合，滿足個人化投資需求，但現實狀況是，大部分所謂的 AI 智慧投資 APP，皆是高度缺乏市場應變能力。

根據 Wind 數據統計，截至 2018 年底，中國排名前 20 名的基金公司中，有超過半數涉足智慧投資組合領域，或是提供相關的智慧投資服務，以風險偏好、投資策略、波動率，以及需求等不同角度出發，為用戶推薦合適產品組合，積極搶攻智慧投資板塊。

然而，智慧投資 APP 所提供的組合收益表現為何？

據統計，觀察智慧投資產品中積極型組合的收益率後發現，當權益類資產配置比率越高，是較能彰顯投資能力。

以廣發、華夏兩家基金公司的積極型投資組合為例，兩家公司在走勢上一直相當接近，卻在調高債券倉位以及調低港股倉位後，雙方收益率在去年第 3 季尾聲終於開始拉大。

從基金投資組合的調整倉位頻率來看，多數智慧投資的年交易換手率約在 4-6 次。華夏銳意進取組合調倉較少僅 2 次，最近的一次在 2018 年 5 月；銀華基金的積極組合則近 1 年未發生調倉，這顯示了在過去一年陸股的動盪之中，AI 智慧投資對市場的反應是頗為落後。

適時的調整倉位，事實上有時是激進組合減少虧損的機會，但整體而言，雖然不同基金公司的 AI 智慧投資產品，能為投資者提供不同風險承受水平的組合，但若僅就收益表現來看，能不能為投資者創造超額收益，仍是巨大的未知數。