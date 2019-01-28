〈理財〉年終獎金懶人理財法 新台幣定存替資金找短期停泊

年終獎金入袋後，想要怎麼運用？如果暫時沒有具體理財規劃也沒關係，可善用銀行的新台幣優利存款方案，從目前銀行推出的定存方案來看，長短天期皆有，其中長天期的定存年息最高可達 1.88%，適合做為短期資金停泊之用。

國人熱愛儲蓄，銀行的新台幣優利存款方案向來是熱門的理財商品，銀行為擴充放款資金池，每逢年底也會趁勢推出優利定存從市場吸收資金，目前包括台新、凱基、渣打與滙豐等銀行近期都有新台幣優利存款方案，其中台新採取階梯式計息，渣打與滙豐則屬短天期存款，民眾可就理財規劃選擇適合自己的方案。

台新銀行的台幣優利定存方案採階梯式計息，以每三個月為一期，以漸進方式加碼提高存款年息，即日起到 3 月 29 日止，第一期前三個月存款年息 0.66%，到了第 10 個月開始存款年息可達 1.88%，換算平均存款年息約 1.12%。

不過存款最低門檻限制則因承做管道而異，如果是臨櫃或郵寄辦理，最低存款門檻至少要新台幣 50 萬，最高以 5,000 萬元為限；透過網銀、行動銀行承做，單筆最低金額只要新台幣 2 萬元，最高以新台幣 200 萬元為限。

凱基銀行的新台幣定存存款分為 6 個月期與 15 個月期兩種，即日起到 3 月 29 日止，存款金額在新台幣 10 萬到新台幣 100 萬以內，6 個月與 15 個月期存款年息分別為 1%、1.2%；存款金額新台幣 100 萬元到新台幣 300 萬元以內，6 個月期與 15 個月期 1.1%、1.28%。

渣打銀行同時提供活存與定存兩種方案供存戶選擇，其中「諸事集利」以存款金額多寡給予利率加碼，當月台幣活期存款新資金滿新台幣 10 萬元，該筆新資金可享年利率加碼 0.4 百分點；新資金達新台幣 100 萬元，年利率加碼幅度為 0.8 百分點之優惠；新資金達新台幣 200 萬元，年利率加碼可達 1.2% 百分點。

至於定存部分，即日起到 4 月 30 日，存款金額滿新台幣 100 萬元，可享 6 個月期年利率 1.08%。

滙豐銀行的新台幣優利存款鎖定卓越理財與運籌理財兩種財富管理客戶，即日起到 3 月 31 日止，只要是從他行所存匯入的新資金，而且單筆存滿新台幣 60 萬元，可享 3 個月期 1.5%，