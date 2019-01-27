客戶大逃殺 對沖基金2018年失血880億美元

由於緊張的客戶從投資組合中撤出數百億美元，對沖基金產業 2018 年遭遇了殘酷的打擊。數百支基金關閉，或因投注科技股和油價而大虧。

根據為機構投資人提供軟體服務的 eVestment 研究，對沖基金的管理資產去年暴減 880 億美元。eVestment 發布的報告指出，自 10 年前的金融危機以來，這是該產業資產的最大跌幅。

金融市場的極度動盪暴露了多年來困擾對沖基金的明顯業績問題。

eVestment 全球研究主管 Peter Laurelli 在報告中寫道：「再次提醒投資人，該產業並不一定充滿了優秀的管理者。」「這些數字就是最好的證明。」

上個月，當標準普爾 500 指數遭遇自經濟大蕭條以來最嚴重 12 月跌幅時，這種認知就達到了高點。

eVestment 指出，緊張不安的客戶光是在那個月就從對沖基金中撤出了 196 億美元，將年度撤出總額提升至 353 億美元。

數以百計的對沖基金關閉

幾支大型基金決定在第 4 季初期清算或轉換為家族企業，這些資金撤出就更明顯了。當這些基金關閉時，他們將資金退還給投資人。

據 HFR 統計，截至 2018 年前 3 季，已有 400 多家對沖基金被清算。

Murano Connect 管理負責人 Ole Rollag 表示，「過去 11 年我們一直處於牛市中，所以現在結束了，該走的就該走了。」該公司的工作下將基金經理人與資產配置者聯繫起來。「市場上有很多基金經理人，但只有一些是好的。」

這不是個新趨勢。HFR 表示，自 2015 年初以來，已有近 3000 家對沖基金被關閉。2016 年對沖基金資產暴跌 1120 億美元。

問題在於，許多對沖基金的表現無法與他們收取的昂貴費用相符。

多年來，大多數對沖基金對總資產收取 2% 的固定費用，並對所賺取的利潤額外收取 20% 的抽佣。

但表現不佳迫使對沖基金重新考慮昂貴的「2 與 20」費用結構，這種結構會影響客戶回報。

EVestment 表示，對沖基金綜合指數在 2018 年下跌 5.2%，略微落後於標準普爾 500 指數的 4.4% 跌幅。

對沖基金確實在第 4 季擊敗了標準普爾 500 指數，儘管它們仍然虧損。

前對沖基金主管、現任 Drexel Hamilton 顧問委員會成員 Ian Winer 表示，「理論上，對沖基金應該都能在上漲或下跌的股市場中賺錢。」

科技，石油交易崩盤

對沖基金湧入熱門股票，如臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和 Alphabet (GOOGL-US)，這個作法暴露出業績問題。當每個人決定同時賣出時，過度交易的重定倉位會加劇損失。去年當納斯達克進入熊市時，科技股就是崩盤的元凶。

eVestment 指出，股票對沖基金在 2018 年下挫近 8%，其中光是 12 月就下跌 4%。

對沖基金也受到油價極度動盪的影響。在秋季陷入熊市之前，油價在全年大部分時間里大幅上漲，讓一些對沖基金造成重大損失。

eVestment 表示，去年大宗商品對沖基金下跌了 6%。

投資能源股的達拉斯對沖基金 Brenham Capital 於 11 月底關閉了大門。創始人 John Labanowski 歸咎「斷然決定」清算的原因是油價的暴漲暴跌本質。

他在給客戶的信中指出，「這個週期越來越短，越來越激烈。」「我們的團隊有時打贏了很好的仗、取得巨大的成功，但困難的環境終於對基金的回報和我個人造成了影響。」

3.2 兆美元的對沖基金資產

但對於對沖基金來說，不要感覺太糟糕。該產業仍然管理著驚人的 3.2 兆美元。eVestment 表示，去年有 42% 的對沖基金經理人能夠淨賺。

部分公司，特別是那些使用宏觀策略的企業，巧妙地駕馭了充滿挑戰的市場條件。

例如，知情人士告訴《CNN Business》，去年由億萬富翁 Ken Griffin 經營近 300 億美元多策略對沖基金 Citadel 的旗艦基金上漲了 9.1%。

儘管如此，2018 年很難找到大賺的基金。

Winer 表示，有太多公司「偽裝」為對沖基金。它們沒有充分對沖自己，基本上是利用長期資金。

他說，「當股市上漲時，它們表現還可以。但是當股市下跌時，它們就死定了。」「投資人會問：『憑什麼我要支付 2 到 20 美元才能獲得與買進標準普爾並無太大差別的基金？』」