專家：美股恐怕又要修正10%至20%了

美股恐怕又要面臨修正了。

儘管 2019 強勁開年，但經濟循環研究機構共同創辦人 Lakshman Achuthan 認為，市場仍處於危險區域，因為跡象顯示經濟成長仍在減速。

Achuthan 表示，「最大的問題還是在週期性放緩，只要經濟成長持續降速，股市就有修正的風險，不會走遠。」

他這番結論來自下圖，該圖標示出 S&P 500 指數過去 10 年來的修正和降速。黑影處代表美國成長率週期下滑。

「這真的就是經濟成長方向有關，其加速和減速都有循環。」他指出，在經濟放緩時期，股市會突然出現修正 10% 至 20% 的風險。

他去年也用同一張圖來預測美股何時修正，他的指標在 2017 年晚期開始顯示經濟成長降速的跡象，幾個月後他就正式轉謹慎。

「去年我們再說『嘿！美股快要修正了。』時非常孤單，「他們帶來很多股市修正風險。」

Achuthan 去年夏季警告投資人，當時他也預警美股快要修正 10% 至 20%，到了 12 月 24 日，道指和 S&P 500 指數約較高點下降 20%。

此後，股市已經出現相當大的反彈，一月份迄今道指和 S&P500 指數漲幅已經超過 6%，但 Achuthan 認為，自去年下跌以來根本沒發生甚麼基本面的變化。

「我們還在降速中，還得經歷更多修正，現在還沒結束，在領先指標回升之前，這不是一個非常明確的信號。」

但也非全都是壞消息。

他認為，這經濟減速的將不會轉成經濟衰退。根據 Achuthan，尤其在國際市場出現復甦跡象的時候，過幾季經濟成長很有可能開始加速。

「美國確實存在全球經濟之中，或許這就是我們需要先看到觸底的地方。」