全球最大對沖基金的「實力」：橋水Pure Alpha基金去年逆市賺15%

儘管全球股市市值急劇萎縮，許多投資基金業務表現不佳，但是橋水旗艦「Pure Alpha」基金去年大賺。

英國《金融時報》周一援引知情人士稱，橋水旗艦「Pure Alpha」基金去年逆市凈賺 14.6%，創 5 年來最佳表現，2017 年僅為 1.2%。橋水基金由達里歐（Ray Dalio）創立，規模為 1600 億美元。

據彭博社援引的 HFRX 全球對沖基金指數顯示，2018 年全球對沖基金平均下跌 6.7％。相比之下，標準普爾 500 指數股票下跌 4.4％。報導還稱，自 1991 年成立以來，「Pure Alpha」基金的年平均凈回報率為 12%，在全球 150 多個市場進行交易。

分析認為，對沖基金普遍虧損，一方面是因為世界正從貨幣寬鬆時代轉向貨幣緊縮；其次，世界各地區糟糕的經濟數據，聯準會 2019 年升息路徑出現的許多不確定性，導致投資者和分析師對 2019 年的前景感到擔憂。

達里歐 12 月底也在社交媒體上發帖表示，他認為短期和長期金融趨勢的結合，意味著市場仍將保持震盪，儘管經濟和企業利潤現在仍保持健康。

「我們現在看到這種經典的周期尾部，強勁的利潤增長和強勁的經濟增長，伴隨由於金融緊縮導致的股價下跌，屆時經濟裂縫開始出現，出乎大多數人預料的事情開始發生。」

實際上，2018 年初橋水對歐洲市場的天量空單曾引發全球熱議。

據路透去年 2 月報導，橋水基金對歐洲市場上最大的一些公司作出了 220 億美元的看空押注，大部分用於押注歐洲 Stoxx 50 指數下跌。路透獲得的數據顯示，橋水基金當時縮減了在荷蘭、西班牙和愛爾蘭市場上的空頭部位，同時增加了在德國和義大利市場上的空頭部位。

見聞會員專享文章《讀要聞 | 所有人都在猜：橋水天量做空歐洲，達利歐葫蘆里賣什麼藥？》中提及，橋水當時做空的個股包括，軟體巨頭 SAP、西門子、戴姆勒、德國電信、安聯保險和德意志銀行、製藥巨頭賽諾菲（Sanofi）、空客（Airbus）、聯合利華和西門子、Moncler 等。

此外，數據顯示，橋水至少在去年第三季仍繼續持有黃金 ETF。金價去年第四季上漲較多，漲幅近 8%，一度逼近 1300 美元 / 盎司關口，目前報約 1284 美元 / 盎司。

13F 監管文件顯示，橋水第三季繼續持有 SPDR Gold Shares，持倉規模達到 390 萬股。SPDR Gold Shares 是全球最大的黃金 ETF。此外，橋水還持有全球第二大黃金 ETF iShares Gold Trust，持倉規模為 1130 萬股。

有其持有的最大金條支持 ETF SPDR Gold Shares，持有 390 萬股，以及第三大 iShares Gold Trust 的持股比例為第第三季的 1130 萬股。事實上，橋水一直對黃金青睞有加。Dalio 在 2017 年時就曾表示，由於地緣政治風險的上升，每個投資者都應該考慮配置 5% 至 10% 的黃金資產作為對沖。

此外，橋水第三季建倉做多通用電氣，永利度假村、梅西百貨、英特爾和美國鋼鐵等公司。