平均對沖基金報酬率 自2008年首次擊敗大盤

雖然「2018 年虧損 4%」的成績非常不合格，但這是對沖基金平均 10 年來首次擊敗 S&P 500 指數。數據顯示，在 2008 年金融危機後，對沖基金首次擊敗了 S&P 500 大盤。

據 CNBC 分析師 Leslie Picker 的對沖基金研究分析數據，對沖基金去年的市場表現稍微優於大盤，其年度虧損為 4.07%，而 S&P 500 指數則下跌 4.38%，包括股利。

圖：推特

2018 年年底發生了大拋售股災，其中多數股票從 9 月份及 10 月份的高峰下滑。然而，12 月的大波動裡對沖基金平均只下跌 1.97%，而 S&P 12 月份就跌了約 9%。同時，具防禦性宏觀對沖基金以及量化、趨勢跟隨的 CTA 策略甚至在該月出現漲幅。

其中一位出色的表現是由世界上最大的對沖基金橋水 Bridgewater 所佔據。該公司的旗艦產品 Pure Alpha 基金去年整體報酬率，在除去費用後，達 14.6%。Renaissance Technologies 的 RIDGE 基金去年漲幅超過 10%，而其股票型基金則飆升 8.5%。

其中，賠的還是多數，明星經理 David Einhorn 剛剛結束自 1996 年創立 Greenlight Capital 以來最糟糕一年，他的主力基金下滑了 34%。

另一位在 2018 年陷入困境的億萬富翁經理人是 Dan Loeb，他的公司 Third Point 僅在 12 月就損失了約 6%，全年損失約 11%。