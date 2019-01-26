OTT串流服務興起 該挑哪一檔？Cramer：內容是王道！

《CNBC》財經節目「瘋狂星期一」主持人 Jim Cramer 週五表示，OTT 串流服務如火如荼興起，捲起剪線狂潮，投資者若想把握這波巨浪應該只看幾個關鍵股。

雖然串流服務要靠設備和生態系統，像蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Alphabet(GOOGL-US)、Comcast (CMCSA-US) 以及相較小型的業者 Roku (ROKU-US) 這一類都值得考慮稍微接觸，但是串流服務的提供商才是真正的長期贏家。

因為提到 OTT 服務，硬體向來不是重金投資標的，「內容才是王道。」

因此，Cramer 在串流領域的投資首選可能讓你驚訝：迪士尼 (DIS-US)。

迪士尼 2017 年是當時被剪線潮淹沒的代表，當時迪士尼旗下體育台 ESPN 的訂閱戶一季一季流失，令華爾街大感憂心。但之後迪士尼執行長 Bob Iger 重塑自家產品， 推出 ESPN + 串流服務，每月支付 4.99 美元就可以收看即時體育和獨家內容，去年 4 月宣布 2019 年秋季將推出串流影音服務「Disney+」。

「切記，因為迪士尼收購了 21 世紀福特的娛樂資產，合併後的公司可能將擁有全球最棒的內容庫。」

「最後，一提到串流平台，我想誰擁有最棒的內容，誰就贏了，而迪士尼已經有了很棒的內容。現在股價真的還很便宜，只有 15 倍盈利...... 我認為在受人矚目的 4 月分析師會議還沒到來前，是個買進時機。」

但一提到串流影視，就不能不提 OTT 服務產業領導者 Netflix (NFLX-US)，雖然 Cramer 也喜歡該公司的長期前景，但近幾週 Netflix 的大幅漲勢卻令他擔心。

他認為如果現在買進，可能就會追高了。「我不是一個愛追高的人。」

Cramer 承認，一些投資者可能想更安全一點，就會投資在蘋果、亞馬遜或 Alphabet 上，因為他們的串流產品通常占比太小，不會動搖企業整體表現，但還是能在這個領域穩紮穩打。一些積極投資人可能會挑選風險較高的企業如 Roku，或者像 Comcast 這一類初入 OTT 領域的黑馬。

但 Cramer 最愛仍是迪士尼，或者串流原創內容大宗 Netflix，但要等 Netflix 股價回調的情況下。

「你已經看到這些串流服務的興起，所以如果你要投資這波 OTT 狂熱，那我建議等 Netflix 回跌，不然就挑迪士尼，而且要趁重要的 4 月分析師會議前進場。」