深化雲端佈局 廣達旗下雲達與IBM簽署合約 提供客戶7x24不間斷服務

廣達 (2382) 旗下資料中心解決方案大廠雲達，週五 (25 日) 宣布與 IBM 簽署服務合約，採用 IBM 全球科技服務解決方案，為其全球企業客戶提供 7 天 24 小時 (7x24) 永不間斷的售後服務，雲達認為此將是雲達、IBM 與客戶三贏的新起點。雲達成立於 2012 年，為廣達全資子公司，主要客戶為全球與國內網路龍頭企業，提供超大規模雲端資料中心的基礎設施。該公司指出，為了滿足未來數量龐大的企業客戶對雲端資料中心的需求，並提升自身 7x24 全球服務的涵蓋能力，選擇與 IBM 簽署服務合約。



本次合作的第一階段，IBM 將為雲達企業客戶在全球各地提供先進可靠的維護服務，範圍包括中國大陸、美國、德國、澳洲、新加坡、香港、台灣等地，未來服務將拓展至全球。



IBM 在全球擁有 57 個客戶服務中心，雲達的客戶除了可以得到兩萬多位 IT 專家的支援，還能獲得敏捷迅速的現場服務，或透過 IBM Watson 等先進技術平台提供智能化服務支援。



未來雙方將繼續發揮各自優勢，深化產品與研發能力的整合，針對全球企業客戶的雲端資料中心，共同推動客製化私有雲、機器人流程自動化應用等解決方案，加速企業數位轉型。