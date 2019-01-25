〈財報〉Lam 2019内存設備預測 上半年無需擔憂、下半年反彈緩慢

半導體設備供應商 Lam Research (LRCX-US) 週四 (24 日) 公布了優於預期的 2018 年第 4 季度業績。Lam 股價周四 (24 日) 收盤上漲 15.70% 來到 161.20 美元。

Lam 執行長 Timothy Archer 提到，「雖然短期市場趨勢反映了半導體需求在大幅成長後的調整，但我相信，我們對沉積和蝕刻技術的領先地位，及我們在已安裝基地的業務增長，使我們能長期保持良好狀態」。

總部位於美國加州的 Lam 公布的最新一季度財報顯示：

營收為 25.2 億美元，較去年同期下滑 2%，高於分析師預測的 25 億美元。

每股純益 EPS 為 3.87 美元，年增負 -11%，但高於分析師預測的 3.66 美元。

對於本季，Lam 預計每股純益 EPS 為 3.40 美元，高於預測的 3.36 美元，而營收應落在 24 億美元，低於華爾街預測的 24.5 億美元。同時，Lam 也宣布了 50 億美元的庫藏股回購計劃與授權。

FBN 證券分析師 Shebly Seyrafi 表示，對於 Lam 來說，2019 年對於半導體資本設備的支出降溫似乎是一次性的。但他仍然喜歡這檔股票，因為其自由現金流報酬率較高，而 2020 年預測也不低。

Seyrafi 重申他對 Lam 股票的「優於大盤」評級，但將目標價格從 260 降至 200。

Lam 股價趨勢圖

Lam 預計，內存晶片市場將全年出現放緩，該行業設備產品占公司 2018 年銷售額的 77%。Evercore ISI 分析師 C.J.Muse 表示，Lam 對 2019 年上半年的預測「優於市場的擔憂」，但下半年的前景預測「比市場希望的還差」。

Muse 表示，Lam 預計下半年晶片設備市場將出現「乏力的復甦」。Muse 保持對 Lam 股票的「優於大盤」評級，目標價為 185。

Cowen 分析師 Krish Sankar 在一份報告中表示，Lam 已經在充滿挑戰的市場重置了預測值。他說，該公司的股票回購計劃應該有助於股價，也重申他對 Lam 的「優於大盤」評級，但將目標價格從 210 下調至 185。