索羅斯：美中可能進入冷戰 習近平用AI強化控制極為危險

著名投資人及億萬富翁索羅斯 (George Soros)，週四在達沃斯世界經濟論壇 (WEF) 發表演說，對中國及其領袖習近平發起嚴厲的批評。他警告，中國將人工智慧 (AI) 及機器學習用在加強極權控制，「這使習近平成為開放社會最危險的對手」。

他同時表示，美中現階段的對抗，可能會快演變為激烈的冷戰。

索羅斯指出，中國正研發一個社會信用系統，將個人數據整合到一個中央儲存裝置，以判斷一個人的可信度。他認為，當這套系統開始運作，將使得政府完全控制人民。

索羅斯說，這帶來前所未有的危險，他將改變的希望寄託於中國人民，特別是工商界及願意堅持儒家傳統的政治精英。他說：「中國不是世界上唯一的獨裁政權，但它是最富有、最強大、技術最先進的政權。」

他同時批評了俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin)，對於美國總統川普，他也批評川普的民粹主義及不可預測性，但他認為，美國政府正確地將中國鎖定為戰略對手。

索羅斯表示，美國不應該與幾乎整個世界發動貿易戰，而應該專注在中國。他敦促華盛頓打擊中國科技公司，如華為和中興，他們對全球其他地區帶來不可接受的安全風險。

這位 88 歲的「金融巨鱷」，透過避險基金的大舉押注取得大量財富，最著名的就是在 1990 年代放空英鎊。在過去幾年的達沃斯論壇上，他經常利用演說來警告全球所面臨民主世界秩序的危險。