ASML、Lam 帶動行業往上衝 歐洲同行股價漲

半導體設備製造商艾司摩爾 ASML (ASML-US) 週三 (17 日) 財報擊敗了華爾街對其第 3 季度的預期，並指導本季度走高。ASML 股票因新聞而上漲。

對於 ASML 的好消息，Baader 分析師 Guenther Hollfelder 表示，對於 2019 年產品的持續強勁需求是「該行業負面情緒背景下的積極消息」。

ASML 美股收盤上漲 1.81% 來到 185.01 美元。

ASML 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

荷蘭公司的 ASML 在 9 月季度財報顯示 (換算美元)：

營收約 32.3 億美元，高於分析師預測的 31.8 億美元。年增 12%

每股純益 EPS 約 1.86 美元，高於分析師預計的 1.80 美元。年增 22%。

毛利從今年第 2 季的 43.8% 成長至第 3 季的 48.1%。

執行長 Peter Wennink 在新聞發布會上表示，「我們目前看到我們的產品在 2019 年繼續對邏輯和存儲器 (晶片生產) 的需求強勁，這支持了我們邏輯客戶的先進節點生產計劃。在內存領域，我們看到強勁的勢頭仍在繼續，我們的 Q3 訂單量已經證明了這一點」。

對於紫外光刻 UV lithography 系統預測，ASML 預計今年將出貨 18 台極紫外光刻系統，明年將出貨 30 台。

業內同行 Lam (LRCX-US) 週二 (16 日) 晚間公布的 9 月季度業績也優於預期，並給出了令人放心的指引。Lam 股票週三上漲 1.31% 至 147.18 美元。

Lam Research 9 月份財報顯示每股純益 EPS 為 3.36 美元，年增 -3%，高於分析師的 3.32 美元，雖然營收有所下滑至 23.3 億美元，年增 -6%，其 EPS 彌補了缺失。

行業帶動者 ASML 也為同行帶來好消息。蘋果 (AAPL-US) 重要供應商 AMS AG (AMSSY-US) 股價成長了 4.5%，STMicroelectronics (STM-US) 成長 4.8%，而德國 Infineon (IFNNY-US) 也成長了 3.12%。

展望未來，ASML 預計第 4 季度的營收為 34.6 億美元，毛利率約 48%。華爾街模擬未來每股 1.97 美元，同比應能成長 12%，銷售額應能達到 34.3 億美元，比去年同期增長 14%。