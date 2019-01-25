〈美國政府關門〉開張無望！兩黨關鍵投票皆失敗告終

週四 (24 日) 美國部分政府關門來到第 34 天，美國共和黨與民主黨分別提出的兩大關鍵提案皆遭參議院投票否決。

本次的兩大提案投票：一項是由川普的共和黨提出，提供年輕非法移民「追夢人」(DACA) 等保護計畫，以換取國會同意修建邊境牆的 250 億預算，並讓政府重新開張；另一項法案是由民主黨提出，在不提供邊境牆預算的前提下，允許政府重新開張至 2 月 8 日為止，以時間換取兩黨談判空間。

美國參議院中，共和黨擁有 53 個席位，民主黨擁有 47 個席位。由於兩黨的提案都必須獲得 60 席支持票，共和黨提案需要 7 名民主黨員倒戈，民主黨提案需要 13 名共和黨員叛變來通過提案，就目前的局勢來看，幾乎是不可能的任務。

最終投票結果顯示，奇蹟沒有發生，參議院以 50 票比 47 票否決共和黨提案，接著再以 52 票比 44 票否決民主黨提案，部分政府關門依舊持續。

在關鍵的兩項提案皆失敗後，參議院多數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 和參議院少數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 會面討論可能的解決方案。來自雙方的眾多參議員承諾支持為政府提供為期三週資金的「持續決議案 (continuing resolution)」，這是自政府關門以來，真正的談判首次開始成形。

美國國會預算審核中，若新的會計年度開始，撥款案中有任一項未能即時成立。撥款委員必須制定持續決議案 (continuing resolution)，作為臨時替代過渡時期撥款案。

川普週四回應：「如果這是一項合理的協議，將支持參議院達成。」

白宮新聞秘書桑德斯 (Sarah Huckabee Sanders) 在聲明中提到：「兩黨領袖正在開會，看看他們能否打破僵局。正如參議員 Lindsay Graham 明確表示的那樣，只有在有大筆訂金支付的情況下，3 週的持續決議案計畫才能生效。」

上週五 (18 日) 已有 80 萬名聯邦工作人員錯過第二次薪水，一些政府服務受到影響。即使來到部分政府關門的第 34 天，美國總統川普和民主黨領導持續堅持不下。

目前，成千上萬的美國公僕為餐費和支付帳單而慌亂，影響層面涉及機場、聯邦調查局調查、食品安全檢查等各種部門停擺。由於數十萬美國政府員工面臨休假或無薪工作，部分政府關門預計將降低第一季美國國內生產總值 (GDP) 的成長。

美國媒體調查顯示，美國民眾大多認為關閉機場是一場危機，或者至少是一個問題。他們基本上把政府關門的責任推給了川普。美國民眾大多認為總統應該讓步，而不是民主黨應該讓步。