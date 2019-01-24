手把手帶你選配息基金

投資配息基金，已經是台灣投資人的生活顯學，但是講到要怎麼挑選配息基金，可能很多人還是沒有頭緒。本篇文章手把手帶你從頭開始了解配息基金、如何設定配息率，到熟悉有哪些挑配息基金的工具，一次大公開。

配息基金是什麼？

配息基金顧名思義，就是每隔一段時間會依據持有的基金單位，配出現金息的基金。根據投資人需求不同，目前市面的配息基金頻率從一年、半年、每季、每月，甚至到每個禮拜配的都有。而其中最為常見、也最受到投資人喜歡的就是月配息的基金，因為對於投資人來說就像月領雙薪一樣，減輕投資人每月現金流的壓力。

一樣都是配息基金，你知道基金配息收入有許多來源嗎？首先，配息基金最大宗是債券型基金，除了債息滿足了現金流的需求之外，債券本身較為穩定的特性，也吸引許多長期投資人的青睞。再來，股票型基金會配發股利，有些基金更納入另類資產來增加更多收益。最後，配息基金也會因基金公司配息政策，決定是否能從基金淨值本身配出息來。

配息基金合理配息來源

資料來源：「鉅亨買基金」整理。

如何換算適合自己的配息率？

在決定想要的配息率之前，建議投資人可以先對各類資產的平均合理配息率有所了解，如此一來，在看到對應基金的配息率時，就可以幫助投資人判斷基金的配息率是不是可能有配到本金的可能性。

各種配息基金的平均配息率

資料來源：「鉅亨買基金」整理，資料截至 2019/1/22，平均配息率以過往 5 年股利率、債券到期殖利率為例，過往資訊僅供參考。

再來，把預期每月領息金額乘上每年配息頻率，除以預計投入的本金，就可以換算出來基金需要達成的配息率。例如，投資人如果預期每個月要領 15,000 元貼補家用，而且已經有 300 萬的資金可以使用，15,000 元（每月預計領息）*12 次（每年配息頻率）／3,000,000 元（本金）＝6%，換算出來投資人應該要鎖定配息率有 6% 的配息基金。

預期領息金額 × 每年配息次數 ÷ 預計投入本金 = 配息基金配息率（％）

兩個好用網站，篩選出你要的基金

即使知道了自己預計設定的配息目標，但沒有好用的工具來統整市面上的配息基金做比較的話，還是不知道要如何選擇基金。這時候就可以到鉅亨網的配息基金專區，透過簡單的幾個參數設定，就可以篩選出來符合理想的基金清單。如果想要進一步比較該類別基金的表現，可以再到鉅亨網基金搜尋的網頁，點選基金績效，就可以看見類別基金的排行。

透過鉅亨網配息基金專區，找到符合配息目標的基金

○1 輸入想要的不同參數

○2 點選「篩選」

資料來源：「鉅亨買基金」整理，資料截至 2019/1/22，平均配息率以過往 5 年股利率、債券到期殖利率為例，過往資訊僅供參考。

針對最大宗的債券配息基金，鉅亨網甚至有一個債券基金搜尋器，綜合了用參數篩選基金以及績效排序的功能，更方便投資人快速地找出想要的基金。

鉅亨網債券基金搜尋器，同時找基金跟比基金！

○1 輸入想要的不同參數

○2 點選「搜尋」

○3 選擇不同期間比較績效

資料來源：「鉅亨買基金」整理，截至 2019/1/14。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

設立合理配息預期，兩大好用網站挑出配息基金

投資是為了要達到投資目標，因此一開始設定符合自己需求的目標相當重要。當決定了合理的配息預期之後，透過目前網路上既有的免費資源（配息基金專區、債券基金搜尋器）篩選出最適合自己的配息基金，接著掌握投資配息基金的原則，長期續抱、持續領息，打造月領雙薪的現金流。更重要的是，長期投資選擇費用最低的投資方式，更能贏在起跑點，現在「鉅亨買基金」平台，投資配息基金全面 0 手續費，點此看更多。

鉅亨精選基金

>> 安聯收益成長基金 - AM 穩定月收類股 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

>> 富達基金 - 亞洲高收益基金 (A-MINCOME(G)-USD 類股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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