【富蘭克林】特別股近月V轉上揚逾6% 後市看俏

2018 年 12 月以來，特別股市場可說是? 峰迴路轉?：S&P 美國特別股總報酬指數在走出歐債危機以來最大波段跌幅 9.2% 後，自聖誕節起 V 轉上揚，18 個交易日內上漲 6.2%(截至 1/22)。富蘭克林華美投信指出，觀察特別股市場賣壓持續縮減，持有信心未隨漲而獲利了結，波段行情很有機會延續，可望成為中長期回升趨勢的開始，值得於超跌區間進場布局。

富蘭克林華美特別股收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人余冠廷分析，特別股近期漲勢源自 2018 下半年的大幅修正，而修正是由於美國升息與美中貿易協商議題反覆干擾特別股持有信心所致，因此隨聯準會官員發言轉鴿、美中貿易局勢逐步和緩，特別股市場賣壓大幅減輕，加上跌深就是最好的利多，會計年度切換亦提高資金重新進場意願，均支持特別股近期表現正面。

余冠廷指出，過去一段時間特別股產業基本面並無重大變化，惟信心不足賣壓導致特別股走勢明顯落後於普通股。觀察前波修正裡，全球主要特別股主、被動式共同基金累積贖回比率估計介於 8.5% 至 24.4% 不等，顯示一定部分的中長期資金已經出場，意味現階段特別股市場籌碼面相對乾淨；同時規模最大的特別股 ETF(PFF) 在 2018 年 12 月 21 日當周大幅贖回 785 萬股後，連續三周贖回股數僅約 300 萬股，考量潛在回補動能與反彈過程中賣壓持續減輕，在未有重大國際利空訊息衝擊下，特別股反彈行情很有機會延續，並可望成為回升趨勢的開始。

余冠廷認為，特別股具相對高息優勢是重獲資金青睞的一大誘因，在波段修正幅度抵歷史均值後，近月回升 6.2% 尚未全數收復前期非理性賣壓所造成的超跌區間，市場信心指標之一的特別股封閉型基金 FFC，目前折價也還在 2011 年以來低位，反彈至此進場機會仍佳，未來隨美中貿易等變數逐漸明朗，存在上檔空間，看好特別股行情不會戛然而止，值得中長期布局。

富蘭克林華美投信表示，特別股雖然被歸為股票，但性質偏向固定收益資產，可提供相對穩定現金流來源，就 2019 年固定收益投資而言，為應對全球景氣展望雜音以及貨幣政策潛在變動，建議採分散配置策略，特別股發行企業多具一定規模，並大部分有投資等級信評，因此加入資產配置有助提高穩定性，是特別股基金的布局優勢之一。

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