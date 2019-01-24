白宮經濟顧問：如果政府一直關門 第1季經濟可能零成長

美國總統川普的經濟顧問委員會主席 Kevin Hassett 週三 (23 日) 表示，如果聯邦政府不重新開放，美國經濟在第 1 季有可能不會成長。

Hassett 接受 CNN 訪問時說：「如果政府關門的狀況持續一整季，而且有鑑於第一季由於『剩餘季節性 (residual seasonality)』而趨向偏低，那麼你可能會在第一季得到一個非常接近於零的數字。」

一般來說，美國第 1 季的 GDP 數據都會弱於其他 3 季，學者認為，其中一個原因，是目前的 BEA 的統計不能夠正確反映季節對經濟的影響，這種統計方法造成第 1 季很容易被低估，這種現象普遍被稱為「剩餘季節性」。

不過 Hassett 也強調，雖然 GDP 在第 1 季有降至零的可能，但是一旦政府重新開門，第 2 季的經濟成長將快速反彈，還可能達到 4% 或 5%。

政府關門的最直接影響，在於聯邦支出的削減，並連帶影響到消費者支出。例如，當公務員縮減開支，那些原本為他們服務的商店及餐館均受到影響。

截至週三，聯邦政府關門已達 33 天，約 80 萬聯邦雇員只能無薪工作或休無薪假，而目前未見改善的跡象。共和黨參議院多數黨領袖 Mitch McConnell ，預計在週四就一項民主黨提案進行投票，能提供政府為期 3 週的資助，但法案並不包括川普最在意的築牆經費，最終通過的可能性並不高。

BMO 資本市場資深經濟學家 Sal Guatieri 認為，即使政府能在月底重啟，第 1 季的年增率仍可能只有 1.6%，不及上一季的一半。