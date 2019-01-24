〈美國委內瑞拉斷交〉委內瑞拉變天 馬杜洛宣布與美國斷交

1 月 10 日宣誓連任的委內瑞拉總統馬杜洛 (Nicolas Maduro) 週四 (24 日) 宣布與美國斷交，並要求駐委美國外交官在接下來 72 小時內離開委內瑞拉。

美東時間週三 (23 日) 委內瑞拉民眾上街示威遊行，抗議馬杜洛政府的獨裁統治，委內瑞拉反對黨領袖瓜伊多 (Juan Guaido) 向支持者宣布出任委內瑞拉臨時總統。

美國總統川普立即承認瓜伊多 (Juan Guaido) 是委內瑞拉臨時總統，同時譴責馬杜洛 (Nicolas Maduro) 政權非法。

然而，這無疑是對馬杜洛所屬的左翼政權的最挑釁性的舉動。馬杜洛宣告委內瑞拉與美國斷絕外交關係回應，要求其駐委國的美國外交官於 72 小時內離開該國。

《彭博社》報導指出，美國政府已經起草了一系列制裁措施，但尚未決定是否部署這些措施。

美國政府對「委內瑞拉原油」實施制裁將令美國石油公司難以找到替代能源供應，這對德克薩斯州和路易斯安那州的煉油商，將造成沉重的打擊。

美國最主要的原油進口國中，委內瑞拉向來排名第三，每日約向美國提供高達 75.9 萬桶的石油。

若美國實施原油制裁，受衝擊最嚴重的將是委內瑞拉國家石油公司 (Petroleos de Venezuela SA) 的美國子公司 (Citgo Petroleum)。

2018 年前 10 個月，Citgo 進口的委內瑞拉原油最多，其次是美國瓦萊羅能源公司 (Valero Energy Corp.)。

據了解，美國將重質原油轉化為汽油和柴油的利潤率已跌至一年多來的最低水準。

這些石油公司早已敦促川普政府不要限制委內瑞拉石油的進口，並警告此舉可能對德州海灣和東海岸的煉油廠不利，這些煉油廠本是為處理委內瑞拉重質原油而設計的，並且制裁行動也會導致汽油價格上漲。

消息人士透露，煉油商已告知白宮和國會盟友，單方面原油禁令將不利於美國煉油商，因為印度、俄羅斯和中國將會續購委內瑞拉的石油，而不會跟進美國對委內瑞拉的政策目標。

消息人士透露：「如果煉油廠無法找到負擔得起的委內瑞拉石油替代品，他們將被迫降低產量，提高燃油價格，這是歐巴馬總統時期一直特別敏感的問題。