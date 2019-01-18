若政府關門持續至3月 美國首季GDP恐難「保2」

美國聯邦政府局部關閉，已創史上最長紀錄，根據《彭博社》對多名分析師的調查顯示，若政府關門持續至 3 月，美國首季國內生產毛額 (GDP) 年增率，恐低於 2%。

多數受訪分析師預期，聯邦政府將於 2 月中旬恢復運作，且只有不到一半的分析師認為，政府關門會使經濟衰退的可能性增加。

不過，穆迪分析 (Moody's Analytics) 的經濟學家 Ryan Sweet 表示，如果政府關門持續至 3 月，經濟成長將為此付出高昂代價，商業、消費者和投資信心，都會受到衝擊。

本月稍早，《彭博社》另一項調查顯示，受政府關門、貿易戰等因素影響，未來 12 個月，美國經濟陷入衰退的可能性，攀升至 25%，創逾 6 年新高。

Economic Outlook Group 首席全球經濟學家 Bernard Baumohl 指出，政府關門所造成的不確定性，導致悲觀情緒加劇，隨著時間一週一週過去，其影響日益增加。

Baumohl 預估，今年經濟不至於陷入衰退，但明年的可能性超過 30%。

政府關門也讓失業率隨之攀升，被迫放無薪價的公務員，可能會被歸類為失業者；由《彭博社》調查可得知，1 月份失業率中位數達 4%，高於去年 12 月的 3.9%。

德意志銀行首席國際經濟學家 Torsten Slok 說，政府關門和貿易戰等因素，恐使美國陷入經濟衰退，「不確定性續增，相關消息越多，你就越擔心。」