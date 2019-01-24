惠譽：政府債務達創紀錄的66兆美元 占全球GDP 80%

根據國際評級機構惠譽 (Fitch Ratings) 最新公布的統計，全球各國政府繼續提高債務水平，在新興國家推動下，全球總債務占國內生產總值 (GDP) 已達 80%。

根據惠譽 公布的最新全球政府債務圖表報告，按照美元計算，到 2018 年底全球債務已高達 66 兆美元，大約是金融危機開始顯現的 2007 年的 2 倍。

惠譽全球主權評級主管 James McCormack 在聲明中表示，「由於全球利率開始走高，政府債務水平居不下，讓許多國家在金融緊縮方面處於不利地位。」

經過 10 年全球央行維持低利率並讓債務負擔更便宜後，貨幣政策開始改朝正常化發展。例如，美國聯準會 (Fed) 自 2015 年底以來已經 8 次升息，全球央行也正在結束金融危機後啟動的極度寬鬆政策。

自 2012 年以來，發達國家債務一直保持相當穩定，約為 50 兆美元，但美國並非如此。根據美國財政部數據，在此期間，美國政府的公共債務總額已從 15.2 兆美元躍升至 21.9 兆美元，成長 44%。

惠譽指出，美國的債務總額幾乎是法國、德國、義大利和英國總和的 10 倍。

雖然美國債務在大型經濟體中特別突出，但它面對開發中國家卻可大呼「吾道不孤」。

惠譽表示，新興市場經濟體債務自 2012 年以來飆升 50%，從 10 兆美元增至 15 兆美元。成長最高的地區是中東和北非，增加了 104%，撒哈拉以南非洲的成長率為 75%。不過，這兩個地區的債務總額不到 1 兆美元。

被評為「AAA」的 11 個主權國家債務負擔占了 40%。較低的「B」評級國家只占全球政府債務約 3%。

然而，多年來信貸質量明顯惡化，中國以外新興市場債務的平均評級略低於「BB+」，這是 2005 年以來的最低水平，顯示前景充滿投機。

McCormack 說：「過去幾年驅動主權評級的相同議題將在 2019 年再次居於主導地位，包括收緊主權融資條件、商品價格波動以及政治和地緣政治發展。」「部分國家經濟成長放緩可能會引發財政問題，特別是那些政府債務已經很高的國家。」

美國債務在 21 世紀初開始加速。在前任總統小布希 (George W. Bush) 的兩個任期內總數增加了 85%，達到 10.6 兆美元，在總統歐巴馬 (Barack Obama) 任職期間再增加 88% 至 19.9 兆元，並在川普總統任期的頭兩年內增加了 10%。