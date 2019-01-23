矽智財廠M31今掛牌上櫃大漲逾4成 蜜月行情甜

半導體矽智財廠円星科技 (M31)(6643-TW) 今 (23) 日掛牌上櫃，承銷價為每股 198 元，掛牌首日大展蜜月行情，早盤最高飆漲近 5 成、站上 295 元，盤中維持超過 4 成漲幅，漲勢驚人。

M31 為國內少數純積體電路矽智財 (SIP，簡稱 IP) 供應商，成立於 2011 年，主要從事矽智財技術研發及授權服務，其所提供的 IP，已被廣泛應用於行動裝置、儲存裝置、車用電子、穿戴式裝置、AI 及物聯網等眾多領域，所開發的 IP 已獲多家國際知名晶圓代工廠及 IC 設計公司採用，客戶結構堅強。

M31 專注於 IP 授權服務，不只是單獨提供標準化 IP 給客戶，也提供客戶專業的客製化服務、協助客戶解決從設計到量產間的技術問題，並提供先進製程 IP 技術及整合性平台等加值服務。目前與 M31 往來的晶圓代工廠已超過 10 家，IC 設計公司超過 200 家，遍及台灣、美國、中國及歐洲等區域。

展望未來，M31 的 IP 應用領域廣泛，已獲得眾多國際大廠客戶青睞，加上技術不斷提升，各 IP 也將陸續通過 ISO26262 汽車設計流程認證。面對全球 IP 產業高度成長的趨勢， 將以更完整的 IP 種類及全面服務，擴大與競爭者的距離，除已在市場建立良好口碑外，由於目前處於相當有利的產業發展趨勢，發展前景可期，可預期今年 AI 與車用 IP 將持續驅動高成長動能。

M31 2017 年合併營收 6.34 億元，年增 26.43%，全年每股純益 6.51 元。去年全年營收 7.64 億元，年增 20.53%，創新高，前 3 季每股純益 5.99 元。