矽科宏晟上櫃飆漲6成 蜜月行情亮眼 中籤者紅包入袋

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-12-30 11:18

化學供應系統業者矽科宏晟 (6725-TW) 今 (30) 日以每股 188 元正式掛牌上櫃，受惠 AI 與 HPC 需求，帶動先進製程與先進封裝建廠需求大增，在買盤青睞下，股價一度飆漲 60.64%、達 302 元，大展蜜月行情，中籤者潛在獲利達 11 萬元。

矽科宏晟董事長郭錦松(左6)、總經理柯燦塗(左4)。(業者提供)

矽科宏晟深耕化學品供應系統與廠務整合工程，深度參與 5 奈米、7 奈米、10 奈米等先進製程，更跨入先進封裝領域，在全球供應鏈中建立高門檻技術優勢。

矽科宏晟在先進製程領域具備完整實績，是亞洲唯一同時服務先進製程 / 封裝與 4K/2K 高階顯示製程的化學品供應系統廠商，累積接近 3,000 套以上系統銷售量，工程版圖涵蓋 N20、N10、N7 到 N5 多個節點，並承攬晶圓代工大廠多項先進製程化學品供應系統工程大型建廠案。

此外，矽科宏晟在先進封裝領域也具備多項實績一路跨入 AI 伺服器相關應用，掌握新世代晶片擴張的長期需求。

市場分析指出，AI 崛起推升專用加速器需求大增，各大晶圓廠資本支出連年擴張，先進製程與先進封裝產能更是供不應求，使化學品供應系統與相關廠務工程需求明顯走強。矽科宏晟憑藉完整的建廠與設備供應能量及經驗，成為 AI 時代的重要基礎建設供應鏈。

矽科宏晟近年也積極投入化學廢液回收與再利用技術，半導體製程每年產生超過 300 萬噸廢液，回收市場快速成長，公司也布局化學品供應到廢液回收再利用，產品線涵蓋廢液回收再生設備等技術，達到節省原料成本及降低廢棄物排放雙重效果，也符合各國半導體大廠的 ESG 長期需求。公司將廢液再利用能力視為下一階段發展方向，持續投入。