【華冠投顧】大盤上方初步反壓已逼近，短期間將有回檔之機

目前市場矚目焦點置於，美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 將公佈利率決議，於 01/31 台北時間凌晨 03：00。

交易者估美聯儲本月依然維持原先利率水位不變，但主席鮑威爾在會後的談話是關注的焦點。

03 道瓊，目前仍為多方主控局面，但已漸逼近上方反壓區。後市續觀測下方初步支撐關卡 23970-23700 之區間，此關若遭摜破，則下行力道增。

中、美貿易協商目前仍未有一明確結論，而台股近期已彈升至上方初步反壓關卡，預期春節封關之前的獲利了結賣壓，將逐漸顯現，這幾乎是必然。

在中美貿易戰衝擊之下，台灣外銷也受波及；週一，經濟部統計處公布 12 月外銷訂單金額為 433.8 億美元，年率降 10.5％，這是創下 32 個月以來最大跌幅。

此刻，建議投資人可在年前鎖定一些中小型股，於新春開紅盤之後，預估將有向上發展之空間。

02 加權，續觀測下方 9668-9635 初步支撐區之力道如何？此區若遭摜破，則下行力道增。

近期熱門標的股評析、推演：

2327 國巨：

看長多，依據型態，上方 328.0-339.0 之反壓區若被站上，則上攻續航力增。 2018 年前 3 季 EPS 已達 72.2 元，估 2018 全年獲利可望挑戰 8.5 個股本，以過往股利政策推算，現金殖利率可望超過 10％；目前本益比約 4 倍，股價偏低。

作者: 華冠投顧 葉良超 分析師

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