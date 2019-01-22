【華冠投顧】季線扣抵發動點、明日強弱見分明

鍾騏遠分析師

大盤分析》》

加權指數今天持續震盪，雖然指數尾盤有買盤出現，但是 KD 高檔出現空方交叉，加上權值股台積電並沒有站上季線，指數自 1/4 日開始的多方漲勢，自此暫告一段落。由於中、短期均線上揚，形成加權指數的支撐，加上離下彎的半年線仍有一段距離，後續將沿季線整理，以修正乖離的 KD 值。而國際股市反應華為事件，預期仍會持續影響全球股市，操作上仍以低 KD 指標為操作方向。

類股動向》》

除了資金流向台積電買盤之外，多數個股都是各自表現，較少有整齊的族群，IC 設計類股則有 6533 晶心科、4968 立積，創高續強的個股有 6278 台表科、1515 力山等，櫃買指數則是以光纖 6426 統新、伺服器的 5274 信驊、無罪確定的 4174 浩鼎，都有不錯的表現。唯創高的個股，是為高檔換手，後續是否續強仍須留意。

扣抵動能》》

近期多數主流股都出現漲多震盪，少數個股出現月線扣抵動能，包括水資源的 8936 國統、無線充電的 6202 盛群、PCB 的 3044 健鼎、航運的 2615 萬海、生技的 8436 大江，以及高頻基板的 4909 新復興，這些類股都是以月線扣抵動能為首，若大盤後續震盪整理，個股仍有機會各自表現，唯量能是否跟上仍是關鍵。

強勢族群》》

今日盤面上較無明顯主流，除了紡織成衣之外，光纖的短線買盤，也可算是相對整齊，不過後續是否延續，仍是須提防的重點。而大同集團旗下的 2475 華映、3519 綠能，先前下市傳言紛紛擾擾，而股價也經歷多根跌停後，開始反轉向上。不過，個股未具有良好的基本面，仍不建議佈局長線趨勢。

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