〈機構報告〉IC Insight：全球GDP成長對IC市場成長帶來推力

據《IC Insights》的報告指出，2019 年到 2023 年全球 GDP 成長與 IC 市場成長的相關係數預計將達到 0.93，高於 2010 年至 2018 年的 0.86。

在即將發布的 2019 年更新 McClean 報告當中，IC Insights 進行了 IC 產業相關的預測和分析，其中將包含的半導體產業數據來估算 IC 市場成長與全球 GDP 成長之間的相關性。

2018 年全球 GDP 成長與 IC 市場成長關聯性以及到 2023 年的預測 (圖: IC Insight)

據先前的報告來看，在 1980 至 1989 年期間，日本企業加入 IC 市場並開始推升產能。而在 1990 至 1999 年期間，南韓與台灣企業開始進入 IC 市場，兩段期間全球 GDP 成長與 IC 市場的成長關聯性可以說是幾乎沒有關聯。而 2000 年代早期則呈現相對較弱的關聯 0.63。

到最近的 2010 年至 2018 年期間，全球 GDP 成長與 IC 市場成長之間的相關係數達到 0.86，若不包含 2017 年至 2018 年的記憶體市場則為 0.91，這是一個相當強勁的數字，接近完美正相關的 1.0。

IC Insights 認為，越來越多的兼併和收購使得主要 IC 製造商和供應商減少，為供應基礎帶來重大變化，說明了該產業的成熟，並有助於促進全球 GDP 成長與 IC 市場成長之間更密切的關聯性。

另一個帶來全球 GDP 成長與 IC 市場成長相關性提升的原因是由消費者驅動的 IC 市場轉型持續。IC Insights 認為，20 年前，大約有 60% 的 IC 市場是由商務應用所推動的，40% 是由消費者應用所驅動的，而至今日，這兩者的百分比已相互調換。因此，隨著以消費者為導向的環境推動電子系統銷售，以及 IC 市場的成長，全球經濟的健康狀況在衡量 IC 市場趨勢方面顯得越加重要。