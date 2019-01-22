資誠調查：近三成CEO對今年景氣感到悲觀 比重創歷年新高

資誠今 (22) 日發布《第 22 屆全球企業領袖調查報告》，29% 的全球企業領袖對未來一年經濟前景感到悲觀，且比去 (2018) 年的 5% 增加將近 6 倍，悲觀程度增幅為歷年新高。

調查指出，有將近三成的 CEOs 對未來一年經濟前景感到悲觀，較去年的 5% 增加近 6 倍，但也有 42%CEOs 對未來一年經濟樂觀以對，不過比起去年 57% 仍減少 15 個百分點。

至於 CEOs 擔心什麼呢？調查顯示，主要是擔心法規過度監管 (35%)、政策不確定性 (35%)、關鍵技能的取得 (34%)、貿易衝突 (31%) 及網路資安威脅 (30%)。

對企業成長最重要的國外市場依序為美國 (27%)、中國 (24%)、德國 (13%)、印度 (8%) 和英國 (8%)，但值得注意的是，認為美國重要比重仍有 46%，今年重要性大幅降低，印度則以後起之秀崛起，未來值得期待。

調查也發現，CEOs 對未來一年景氣感到樂觀的比例大幅降低，其中美國的企業領袖對景氣樂觀的比例從去 (2018) 年的 63% 驟降至 37%，下降 26 個百分點，信心下滑幅度最為顯著。

資誠分析，主要原因是美國財政刺激政策的退場及日趨緊張的貿易局勢。亞太地區 CEOs 則對 2019 年景氣看法相對具抗壓性，有 50% 對全球經濟前景表示樂觀，即使比例低於去年的 60%，但信心程度仍領先各區域的企業領袖。

在全球景氣保守的前提下，企業領袖對自身公司營運審慎以對。僅 35% 企業領袖對公司未來一年營收成長正向看待，低於 2018 年的 42%；若將時間軸拉長至未來三年，亦只有 36% 看好自身企業的營收成長，較去年下降 9 個百分點，主要原因仍在貿易緊張和全球經濟成長趨緩。